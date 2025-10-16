NBA／湖人末節僅8分遭獨行俠逆轉 佛雷格熱身賽表現基德給過

湖人隊今天在季前熱身賽於主場迎戰獨行俠隊，不過在當家球星唐西奇（Luka Doncic）輪休無緣對戰老東家的情況下，儘管文森（Gabe Vincent）挺身而出全場猛轟6記三分球，但獨行俠仍是在團隊多點開花的攻勢下，以121：94輕取湖人，收下熱身賽第3勝。

湖人在前一場與太陽隊之戰，總算迎來唐西奇的首場季前熱身賽出賽，他也展現極佳狀態，以15投7中的好表現拿下25分外帶7籃板、4助攻，儘管湖人仍是輸球輸場，但唐西奇的好狀態也讓球迷對於新賽季充滿期待。

而今天湖人則是回到主場出戰獨行俠，但在總教練瑞迪克（JJ Redick）安排下，包括唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）都缺陣，但上半場湖人後衛文森挺身而出，他首節5次在三分線外出手都命中，還有兩球是在獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）防守下進球，讓湖人主場球迷雀躍不已。

不過獨行俠今天在戴維斯（Anthony Davis）、佛雷格、湯普森（Klay Thompson）等幾名主力都出賽的情況下，也展現多點開花的攻勢，先發5人全數得分上雙，其中出戰前東家的戴維斯拿下18分、9籃板，佛雷格則有13分、3助攻，獨行俠也在下半場靠著板凳球員逆轉戰局，包括第四節打出單節37：8的攻勢，最終以27分差距收下熱身賽封關戰勝利。

談到佛雷格在季前熱身賽與今天的表現，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「我們的任務是給他提供一些解題的思路，而他每次都能順利通過測驗，我們希望他能做個普通的18歲少年，好好享受這段成長之旅。」

至於湖人在今天輸球後，還將與國王隊進行熱身賽的封關戰，總教練瑞迪克也透露，預計將讓主力球員在最後一場比賽增加上場時間，「那將會是一場更接近例行賽的演練，包括唐西奇等主力都會打得更久，就像是今天的獨行俠一樣。」