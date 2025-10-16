NBA／衛斯特布魯克加盟引論戰！美媒痛批國王如「興登堡號」

根據《ESPN》報導，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今（16日）已同意與沙加緬度國王隊簽約，為新賽季揭開全新篇章。然而，這筆簽約在NBA圈內引起兩極反應，有些美媒甚至直言，國王當前狀況堪比「興登堡號爆炸事件」。

《The Ringer》記者洛威（Zach Lowe）以極為辛辣的比喻形容國王現況，直指球隊就像1937年墜毀於美國新澤西的德國飛艇「興登堡號」一樣，「我討厭這支球隊、我討厭這份陣容、我討厭穆雷（Keegan Murray）已經受傷、我討厭這整個氛圍，我什麼都討厭。」

「我覺得這會是國王的一個地獄之年，這支球隊就是本季NBA的興登堡號。」洛威補充道。

事實上，國王在上賽季止步附加賽後，休賽季進行多項人事與陣容調整，球團先與代理教練克里斯提（Doug Christie）簽下多年合約，並正式任命為總教練，隨後簽下施羅德（Dennis Schroder），並透過交易獲得薩里奇（Dario Saric），同時與自由球員麥克德莫（Doug McDermott）簽下一紙1年360萬美元的保障合約，今日則再以底薪簽下衛斯特布魯克。

即便國王簽下衛斯特布魯克後，外界普遍仍將其視為「附加賽等級」球隊。不過，隨著新賽季即將開幕，外界關注的焦點之一仍會是將由誰擔任先發控衛。