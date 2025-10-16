快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯林斯24分、保羅10助攻 快艇3大新援聯手開火退國王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇資深控衛保羅。 美聯社
快艇資深控衛保羅。 美聯社

快艇隊在今年休賽季進行多筆陣容補強，其中新加入的保羅（Chris Paul）、柯林斯（John Collins）與洛培茲（Brook Lopez）在今天與國王的熱身賽中也攜手開砲，三人從板凳出發合計拿下48分，其中保羅另外有10助攻演出，幫助快艇以109：91大勝國王，收下熱身賽第二勝。

快艇今年休賽季繼續以雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）作為球隊核心進行補強，透過交易換來柯林斯，並在自由市場上簽下兩名經驗豐富的老將洛培茲與保羅，其中保羅更是暌違8年後再度披上快艇戰袍。

而在今天出戰國王的比賽中，這3名新援從板凳出發仍展現其價值，其中科林斯全場8次出手命中7球，另外有10罰8中的表現攻下24分外帶6籃板，而熱身賽持續穩定供輸的洛培茲，今天再投進4顆三分球進帳16分、4籃板。

至於40歲的保羅今天更是展現控球之神的本色，他一度在短短9分鐘內就送出9次助攻，最終也有8分、10助攻演出，幫助快艇在先發陣容手感不佳的情況下，仍是一路壓著國王打，最終以18分差距取勝。

快艇 Chris Paul

延伸閱讀

澎湖地檢拍賣沒收扣押物 快艇競標激烈逾53萬標出

NBA／重返快艇盼奪冠寫完美句點 40歲保羅懷念「空接之城」時光

NBA／首位出櫃球員柯林斯接受腦瘤治療 聯盟與籃網力挺

MLB／貝茲生涯兩度0好3壞滿貫砲史上首人 透露與「CP3」有約定

相關新聞

NBA／衛斯特布魯克加盟國王 續戰生涯第18個球季

美國職籃NBA明星後衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的經紀人告訴運動媒體ESPN，衛斯特布魯克已同意與沙加...

NBA／史上首位二輪新人王 「總統」波格登無預警宣布退役

身為NBA史上首位來自第二輪選秀的年度新人王，尼克後衛、綽號「總統」的波格登（Malcolm Brogdon）在開季前夕...

NBA／柯林斯24分、保羅10助攻 快艇3大新援聯手開火退國王

快艇在今年休賽季進行多筆陣容補強，其中新加入的保羅（Chris Paul）、柯林斯（John Collins）與洛培茲（...

NBA／波格登退休 綠衫軍教頭感性回憶：他有正確心態與職業精神

史上首位二輪選秀新人王--「總統」波格登（Malcolm Brogdon）於今日宣布高掛球鞋，曾與他合作過的塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在對上暴龍隊的季前賽開打前，談到這位昔日愛將

NBA／曾凡博打完中國賽就被籃網裁掉 陸網怒轟：吃相太難看

籃網與太陽隊上周在澳門進行海外熱身賽，賽前籃網和中國大陸長人曾凡博簽下訓練營合約，結果2場比賽只上1場，出賽僅10分鐘。籃網昨天深夜宣布裁掉曾凡博，也讓陸網炸鍋。 籃網昨天深夜在官方微博帳號宣佈

NBA／都是湖人害的！貝佛利挺衛斯特布魯克：史上前三控衛

已退役的防守型後衛「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley），近日在節目上替明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）抱不平，直言外界對這位準名人堂球星的評價太過不公。 貝佛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。