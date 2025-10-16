NBA／柯林斯24分、保羅10助攻 快艇3大新援聯手開火退國王

快艇隊在今年休賽季進行多筆陣容補強，其中新加入的保羅（Chris Paul）、柯林斯（John Collins）與洛培茲（Brook Lopez）在今天與國王的熱身賽中也攜手開砲，三人從板凳出發合計拿下48分，其中保羅另外有10助攻演出，幫助快艇以109：91大勝國王，收下熱身賽第二勝。

快艇今年休賽季繼續以雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）作為球隊核心進行補強，透過交易換來柯林斯，並在自由市場上簽下兩名經驗豐富的老將洛培茲與保羅，其中保羅更是暌違8年後再度披上快艇戰袍。

而在今天出戰國王的比賽中，這3名新援從板凳出發仍展現其價值，其中科林斯全場8次出手命中7球，另外有10罰8中的表現攻下24分外帶6籃板，而熱身賽持續穩定供輸的洛培茲，今天再投進4顆三分球進帳16分、4籃板。

至於40歲的保羅今天更是展現控球之神的本色，他一度在短短9分鐘內就送出9次助攻，最終也有8分、10助攻演出，幫助快艇在先發陣容手感不佳的情況下，仍是一路壓著國王打，最終以18分差距取勝。