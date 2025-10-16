NBA／波格登退休 綠衫軍教頭感性回憶：他有正確心態與職業精神

史上首位二輪選秀新人王--「總統」波格登（Malcolm Brogdon）於今日宣布高掛球鞋，曾與他合作過的塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在對上暴龍隊的季前賽開打前，談到這位昔日愛將，語氣充滿敬意。

「他當年拿下最佳第六人，那是我們合作的第一年。我很感謝他展現的包容、耐心與開放態度。他來到一支新球隊，必須與一位首次執教的教練合作。他在場上貢獻很多，但在場下，與家人相處的方式也讓人印象深刻。」」馬祖拉回憶道。

馬祖拉進一步表示，「我看著他，看到一個知道自己是誰、擁有明確身份的人。他能成功轉換人生的任何階段，因為他有職業精神、正確的心態，也以學習與知識為榮。我相信無論他未來從事什麼，他都會表現出色。我很高興曾執教過他，他為球隊做了很多好事。」

事實上，馬祖拉一向珍惜所有曾為塞爾蒂克付出的人。當球隊於2023-24年賽季奪下隊史第18座冠軍時，馬祖拉首先提到的就是感謝所有與他共事、甚至曾為球隊效力的人。

波格登於2022年7月被交易到塞爾蒂克，並在首個賽季中展現穩定表現。出賽67場，平均上場26分鐘，繳出14.9分、4.2籃板、3.7助攻、0.7抄截的表現，三分命中率高達44.4%，最終奪下年度「最佳第六人」殊榮。

不過該季獲獎後，塞爾蒂克又在2023年10月將波格登送至拓荒者隊，此後波格登持續受傷勢困擾，在之後效力的波特蘭拓荒者與華盛頓巫師兩季僅出賽共63場。今年休賽季他與尼克簽下訓練營合約，且有很大機率進入正式名單，但身心靈到極限的他最終選擇結束球員生涯。