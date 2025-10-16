快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

NBA／波格登退休 綠衫軍教頭感性回憶：他有正確心態與職業精神

聯合新聞網／ 綜合報導
波格登過去在效力塞爾蒂克期間拿下年度第六人獎。 路透
波格登過去在效力塞爾蒂克期間拿下年度第六人獎。 路透

史上首位二輪選秀新人王--「總統」波格登（Malcolm Brogdon）於今日宣布高掛球鞋，曾與他合作過的塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在對上暴龍隊的季前賽開打前，談到這位昔日愛將，語氣充滿敬意。

「他當年拿下最佳第六人，那是我們合作的第一年。我很感謝他展現的包容、耐心與開放態度。他來到一支新球隊，必須與一位首次執教的教練合作。他在場上貢獻很多，但在場下，與家人相處的方式也讓人印象深刻。」」馬祖拉回憶道。

馬祖拉進一步表示，「我看著他，看到一個知道自己是誰、擁有明確身份的人。他能成功轉換人生的任何階段，因為他有職業精神、正確的心態，也以學習與知識為榮。我相信無論他未來從事什麼，他都會表現出色。我很高興曾執教過他，他為球隊做了很多好事。」

事實上，馬祖拉一向珍惜所有曾為塞爾蒂克付出的人。當球隊於2023-24年賽季奪下隊史第18座冠軍時，馬祖拉首先提到的就是感謝所有與他共事、甚至曾為球隊效力的人。

波格登於2022年7月被交易到塞爾蒂克，並在首個賽季中展現穩定表現。出賽67場，平均上場26分鐘，繳出14.9分、4.2籃板、3.7助攻、0.7抄截的表現，三分命中率高達44.4%，最終奪下年度「最佳第六人」殊榮。

不過該季獲獎後，塞爾蒂克又在2023年10月將波格登送至拓荒者隊，此後波格登持續受傷勢困擾，在之後效力的波特蘭拓荒者與華盛頓巫師兩季僅出賽共63場。今年休賽季他與尼克簽下訓練營合約，且有很大機率進入正式名單，但身心靈到極限的他最終選擇結束球員生涯。

Mazzulla 拓荒者 暴龍 巫師 塞爾蒂克 Brogdon

相關新聞

NBA／衛斯特布魯克加盟國王 續戰生涯第18個球季

美國職籃NBA明星後衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的經紀人告訴運動媒體ESPN，衛斯特布魯克已同意與沙加...

NBA／史上首位二輪新人王 「總統」波格登無預警宣布退役

身為NBA史上首位來自第二輪選秀的年度新人王，尼克後衛、綽號「總統」的波格登（Malcolm Brogdon）在開季前夕...

NBA／波格登退休 綠衫軍教頭感性回憶：他有正確心態與職業精神

史上首位二輪選秀新人王--「總統」波格登（Malcolm Brogdon）於今日宣布高掛球鞋，曾與他合作過的塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在對上暴龍隊的季前賽開打前，談到這位昔日愛將

NBA／曾凡博打完澳門賽就被籃網裁掉 陸網怒轟：吃相太難看

籃網與太陽隊上周在澳門進行海外熱身賽，賽前籃網和中國大陸長人曾凡博簽下訓練營合約，結果2場比賽只上1場，出賽僅10分鐘。籃網昨天深夜宣布裁掉曾凡博，也讓陸網炸鍋。 籃網昨天深夜在官方微博帳號宣佈

NBA／都是湖人害的！貝佛利挺衛斯特布魯克：史上前三控衛

已退役的防守型後衛「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley），近日在節目上替明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）抱不平，直言外界對這位準名人堂球星的評價太過不公。 貝佛

NBA／趕不上開季 轉戰鵜鶘的魯尼韌帶扭傷將缺陣2至3周

今年夏天，中鋒魯尼（Kevon Looney）與紐澳良鵜鶘簽下兩年合約，正式結束他在勇士長達八個賽季的生涯。然而，鵜鶘今日於社群平台X發布正式公告，魯尼遭遇左膝近端脛腓韌帶扭傷，預計將缺席2至3周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。