快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

NBA／曾凡博打完澳門賽就被籃網裁掉 陸網怒轟：吃相太難看

聯合新聞網／ 綜合報導
曾凡博(右)。 路透
曾凡博(右)。 路透

籃網與太陽隊上周在澳門進行海外熱身賽，賽前籃網和中國大陸長人曾凡博簽下訓練營合約，結果2場比賽只上1場，出賽僅10分鐘。籃網昨天深夜宣布裁掉曾凡博，也讓陸網炸鍋。

籃網昨天深夜在官方微博帳號宣佈釋出曾凡博，「很幸運能陪著曾凡博受傷後，再次站上球場，祝福接下來的康復一切順利！」曾凡博團隊則透露，曾凡博接下來將回到美國，將身體調整回100%，並利用這段時間評估接下來的計畫。

現年22歲的曾凡博上季在CBA出賽37場，平均出賽28.1分鐘，得到14.6分4.7籃板1.9助攻1.5阻攻。曾凡博被裁後，可以與籃網發展聯盟球隊長島籃網簽約；由於CBA北京隊已經預註冊他，他也能選擇回北京隊出戰CBA。

消息曝光後，大陸網友紛紛表示，「吃相太難看了，演都不演了這是」、「被當作吉祥物耍」、「賣完票就給人開了」。

不過也有人認為，「小曾明顯就沒有打NBA的能力，簽已經是給了機會了」、「實力不行而已，人家也沒有那麼多人情世故」、「上場十分鐘，2犯規，我就知道沒戲了」。

籃網

相關新聞

NBA／衛斯特布魯克加盟國王 續戰生涯第18個球季

美國職籃NBA明星後衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的經紀人告訴運動媒體ESPN，衛斯特布魯克已同意與沙加...

NBA／史上首位二輪新人王 「總統」波格登無預警宣布退役

身為NBA史上首位來自第二輪選秀的年度新人王，尼克後衛、綽號「總統」的波格登（Malcolm Brogdon）在開季前夕...

NBA／波格登退休 綠衫軍教頭感性回憶：他有正確心態與職業精神

史上首位二輪選秀新人王--「總統」波格登（Malcolm Brogdon）於今日宣布高掛球鞋，曾與他合作過的塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在對上暴龍隊的季前賽開打前，談到這位昔日愛將

NBA／曾凡博打完澳門賽就被籃網裁掉 陸網怒轟：吃相太難看

籃網與太陽隊上周在澳門進行海外熱身賽，賽前籃網和中國大陸長人曾凡博簽下訓練營合約，結果2場比賽只上1場，出賽僅10分鐘。籃網昨天深夜宣布裁掉曾凡博，也讓陸網炸鍋。 籃網昨天深夜在官方微博帳號宣佈

NBA／都是湖人害的！貝佛利挺衛斯特布魯克：史上前三控衛

已退役的防守型後衛「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley），近日在節目上替明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）抱不平，直言外界對這位準名人堂球星的評價太過不公。 貝佛

NBA／趕不上開季 轉戰鵜鶘的魯尼韌帶扭傷將缺陣2至3周

今年夏天，中鋒魯尼（Kevon Looney）與紐澳良鵜鶘簽下兩年合約，正式結束他在勇士長達八個賽季的生涯。然而，鵜鶘今日於社群平台X發布正式公告，魯尼遭遇左膝近端脛腓韌帶扭傷，預計將缺席2至3周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。