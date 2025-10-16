NBA／曾凡博打完澳門賽就被籃網裁掉 陸網怒轟：吃相太難看

籃網與太陽隊上周在澳門進行海外熱身賽，賽前籃網和中國大陸長人曾凡博簽下訓練營合約，結果2場比賽只上1場，出賽僅10分鐘。籃網昨天深夜宣布裁掉曾凡博，也讓陸網炸鍋。

籃網昨天深夜在官方微博帳號宣佈釋出曾凡博，「很幸運能陪著曾凡博受傷後，再次站上球場，祝福接下來的康復一切順利！」曾凡博團隊則透露，曾凡博接下來將回到美國，將身體調整回100%，並利用這段時間評估接下來的計畫。

現年22歲的曾凡博上季在CBA出賽37場，平均出賽28.1分鐘，得到14.6分4.7籃板1.9助攻1.5阻攻。曾凡博被裁後，可以與籃網發展聯盟球隊長島籃網簽約；由於CBA北京隊已經預註冊他，他也能選擇回北京隊出戰CBA。

消息曝光後，大陸網友紛紛表示，「吃相太難看了，演都不演了這是」、「被當作吉祥物耍」、「賣完票就給人開了」。

不過也有人認為，「小曾明顯就沒有打NBA的能力，簽已經是給了機會了」、「實力不行而已，人家也沒有那麼多人情世故」、「上場十分鐘，2犯規，我就知道沒戲了」。