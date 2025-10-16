NBA／都是湖人害的！貝佛利挺衛斯特布魯克：史上前三控衛

已退役的防守型後衛「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley），近日在節目上替明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）抱不平，直言外界對這位準名人堂球星的評價太過不公。

貝佛利在《The Pat Bev Pod》節目中說道，「衛少之所以被誤解，全是因為那支湖人隊，這是事實，兄弟，這是事實。你去問泰隆魯（Tyronn Lue），他曾在訪問中說過『我愛衛少』。但自從他離開湖人後，他就只能拿底薪，我們從來沒見過這樣的事。從沒見過一個曾拿過MVP、對比賽有深遠影響的球員，卻被人嘲笑、被說不會投籃，這些說法根本不真實。」

「他轉隊到快艇那年季後賽，投籃命中率達40%，而且願意接受替補角色。從離開湖人開始，他就一直當第六人，但他本該是先發控衛！」貝弗利強調，衛斯特布魯克在加盟快艇後的表現已經證明自己。

事實上，衛斯特布魯克在2022-23年賽季加盟快艇後，最後21場例行賽皆為先發，但隔年起改從板凳出發。

2023-24年賽季，衛斯特布魯克在出賽的68場比賽中僅11場先發，平均上場22.5分鐘，得到11.1分、5籃板、4.5助攻和1.1抄截的表現。

不僅如此，衛斯特布魯克上季改披丹佛金塊戰袍，例行賽出賽75場，其中36場先發，但在季後賽的13場比賽中，全數改打替補。

貝弗利進一步表示，「他可以說是史上前三的控球後衛之一。你告訴我，這樣的球員居然找不到球隊？就因為他太有熱情？就因為他每次練球都跟著團隊熱身？就因為他每場比賽都全力以赴？」

值得慶幸的是，《ESPN》報導指出，衛斯特布魯克今（16日）已同意與沙加緬度國王隊簽約，預計本周稍晚正式加入球隊，為新賽季揭開全新篇章。