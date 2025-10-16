NBA／趕不上開季！轉戰鵜鶘的魯尼韌帶扭傷將缺陣2至3周
今年夏天，中鋒魯尼（Kevon Looney）與紐澳良鵜鶘簽下兩年合約，正式結束他在勇士長達八個賽季的生涯。然而，鵜鶘今日於社群平台X發布正式公告，魯尼遭遇左膝近端脛腓韌帶扭傷，預計將缺席2至3周。
魯尼於10月6日交手東南墨爾本鳳凰（South East Melbourne Phoenix）的季前熱身賽中受傷，該場僅上陣10分鐘，攻下4分、2籃板與1抄截後退場。
面臨魯尼趕不上新賽季開幕，鵜鶘預計將由來自貝勒大學、2024年首輪第21位順位加入的內線潛力股米西（Yves Missi）擔綱主戰中鋒。米西在新秀賽季出賽73場、先發67場，平均上場26.8分鐘，繳出9.1分、8.2籃板與1.3火鍋的表現。
現年29歲、身高6呎9吋的魯尼，即將迎來在NBA的第11個球季。上季魯尼代表勇士出賽76場，平均上場15分鐘，繳出4.5分、6.1籃板的成績。
