NBA／5年1.4億美元 國王與潛力3D球員穆雷達成續約

儘管在季前熱身賽中遭遇左手拇指尺側副韌帶撕裂傷勢，但射手穆雷（Keegan Murray）仍在今天傳出與國王達成5年1.4億美元（約台幣42.8億元）的續約，也代表他將有機會為國王效力至2030-31賽季。

穆雷在2022年NBA選秀會上以首輪第4順位被國王選入，僅次於魔術狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）、雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）和火箭史密斯（Jabari Smith），而他也在新秀賽季就獲得國王教練團重用，出賽80場中先發78場，繳出平均12.2分、4.6籃板和三分球命中率4成11的亮眼數據，並入選新秀第一隊。

儘管過去兩個賽季穆雷在進攻端的表現並未有太多突破，但卻在防守端找到對於球隊的另外一項價值，成為國王重要的側翼防守大鎖，這也是國王願意開出5年合約續留他的關鍵。

根據統計數據，穆雷是聯盟過去3個賽季中三分球命中超過500顆，阻攻與抄截各達到150次的唯三球員，另外兩人分別為灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）與塞爾蒂克懷特（Derrick White），且生涯前三個賽季他更出賽達到233場，其中231場都是先發出擊，耐戰能力也是無庸置疑；不過在今年季前熱身賽時，穆雷也發生左手拇指尺側副韌帶撕裂傷勢並進行手術治療，這也讓他預計將缺席開季前10場比賽。