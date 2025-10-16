聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／5年1.4億美元 國王與潛力3D球員穆雷達成續約
儘管在季前熱身賽中遭遇左手拇指尺側副韌帶撕裂傷勢，但射手穆雷（Keegan Murray）仍在今天傳出與國王達成5年1.4億美元（約台幣42.8億元）的續約，也代表他將有機會為國王效力至2030-31賽季。
穆雷在2022年NBA選秀會上以首輪第4順位被國王選入，僅次於魔術狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）、雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）和火箭史密斯（Jabari Smith），而他也在新秀賽季就獲得國王教練團重用，出賽80場中先發78場，繳出平均12.2分、4.6籃板和三分球命中率4成11的亮眼數據，並入選新秀第一隊。
儘管過去兩個賽季穆雷在進攻端的表現並未有太多突破，但卻在防守端找到對於球隊的另外一項價值，成為國王重要的側翼防守大鎖，這也是國王願意開出5年合約續留他的關鍵。
根據統計數據，穆雷是聯盟過去3個賽季中三分球命中超過500顆，阻攻與抄截各達到150次的唯三球員，另外兩人分別為灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）與塞爾蒂克懷特（Derrick White），且生涯前三個賽季他更出賽達到233場，其中231場都是先發出擊，耐戰能力也是無庸置疑；不過在今年季前熱身賽時，穆雷也發生左手拇指尺側副韌帶撕裂傷勢並進行手術治療，這也讓他預計將缺席開季前10場比賽。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言