NBA／史上首位二輪新人王 尼克「總統」波格登宣布退役

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波格登。 美聯社
身為NBA史上首位來自第二輪選秀的年度新人王，尼克隊後衛、綽號「總統」的波格登（Malcolm Brogdon）在開季前夕宣布正式高掛球鞋，結束僅短短9個賽季的職業球員生涯。

2016年在NBA選秀會上於次輪第36順位獲選的波格登，儘管並未有出色的爆發力與身體條件，不過在新秀賽季他就靠著老沉的球風在公鹿隊獲得重用，菜鳥球季就繳出平均10.2分、4.2助攻、1.1抄截的數據，讓他成為史上首位來自第二輪選秀的年度新人王，更是公鹿隊史除了賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）外首位獲選年度新人王的球員。

而接下來幾個賽季波格登的數據表現也逐年攀升，甚至在2020-21賽季代表溜馬繳出場均21.2分、5.9助攻、5.3籃板的亮眼數據，2023年更在塞爾蒂克隊奪下年度第六人，成為繼米勒（Mike Miller）後史上第二位生涯包攬年度新人王與年度第六人的球員。

即使近年來波格登受到傷勢影響，出賽場次大幅下降，但上季在巫師隊仍有平均12.7分、4.1助攻的數據，在今年休賽季與尼克簽下訓練營合約後，今天卻無預警的宣布退休，他透過聲明表示，「今天我正式開始我的籃球生涯轉型，在過去10多年裡，我自豪將我的身心和精神都奉獻給了籃球，為了走到今天，我做出很多犧牲，也獲得很多回報，我非常感謝能夠按照自己意願走到今天，現在能夠與家人、朋友一起享受職業生涯帶來的成果，由衷感謝那些在我職業生涯中出現過的每一個人。」

據了解，尼克原本有意讓波格登進入賽季名單，並且成為尼克的重要替補控球，不過他一直都有退休的想法，並在與球團完成溝通後於今天正式對外宣告，這也讓尼克球團不得不再進行輪替人員上的重置。

事實上除了球場上表現亮眼外，擁有維吉尼亞大學領導與公共政策學院公共政策碩士學位的波格登，過去就曾不斷對外灌輸除了打球外，也必須兼顧學業和開創更多人生價值的理念，甚至還主動發起為東非建立淨水的募款計畫，加上說話與意見表達方式都與前美國總統歐巴馬相似，因而獲得「總統」的綽號。

