聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／ESPN：衛斯特布魯克加盟國王 續戰生涯第18個球季

中央社／ 沙加緬度15日綜合外電報導
NBA明星後衛斯特布魯克已同意與沙加緬度國王簽約。 美聯社
NBA明星後衛斯特布魯克已同意與沙加緬度國王簽約。 美聯社

美國職籃NBA明星後衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的經紀人告訴運動媒體ESPN，衛斯特布魯克已同意與沙加緬度國王簽約。消息人士指稱，預計他本週稍晚將正式加入球隊。

ESPN報導，衛斯特布魯克休賽期間都與國王保持聯繫，在自由球員市場上耐心等待，最終與國王達成協議，續戰NBA生涯第18個球季。

據報導，衛斯特布魯克與國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅森（DeMar DeRozan）及拉文（Zach LaVine）等人關係密切。

衛斯特布魯克將於11月年滿37歲，他生涯9度入選NBA全明星賽，是2017年NBA年度最有價值球員（MVP），而且是NBA史上最多大三元（203次）紀錄保持人。

此外，衛斯特布魯克也與洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）並列唯二在NBA生涯累計達2萬5000分、8000籃板及8000助攻的球員。

衛斯特布魯克生涯累計得分達2萬6205分，只要再得506分，便可超越傳奇球星羅伯森（OscarRobertson），成為NBA史上得分最高的控球後衛。

在NBA總助攻榜方面，衛斯特布魯克排名第8，只需再傳出75次助攻，就能成為聯盟歷史上第8位生涯助攻達1萬次的球員。

衛斯特布魯克已是NBA老將，過去3個球季共出賽216場，有145場擔任替補，但每季都名列年度最佳第六人（Sixth Man of the Year）票選前10名。

在上賽季，衛斯特布魯克為丹佛金塊出賽75場、先發36場，場均攻下13.3分、6.1助攻、4.9籃板、1.4抄截，投籃命中率44.9%。他在2024-25賽季兩分球命中率高達52%，創生涯單季新高。

衛斯特布魯克加盟將為國王補上急需的後場深度，因為他既能擔任先發，也能擔任替補角色。國王上季場均板凳得分在全聯盟排名第28、板凳助攻排名第29，他的經驗可能有助提升球隊表現。

衛斯特布魯克 NBA 國王

延伸閱讀

NBA／勇士主帥對先發奇兵理查德有信心 喜歡庫明加被驅逐

NBA／以色列前鋒學中文指導楊瀚森！ 巨神兵讚表現不可思議

NBA／唐西奇熱身賽終於上場 轟25分湖人卻被逆轉

NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

相關新聞

NBA／ESPN：衛斯特布魯克加盟國王 續戰生涯第18個球季

美國職籃NBA明星後衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的經紀人告訴運動媒體ESPN，衛斯特布魯克已同意與沙加...

NBA／勇士主帥對先發奇兵理查德有信心 喜歡庫明加被驅逐

勇士隊今天在季前熱身賽以118：111擊敗拓荒者隊，最大亮點是二輪新秀理查德（Will Richard），勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也盛讚他的表現。 身高191公分的理查德是佛羅里

NBA／唐西奇熱身賽終於上場 轟25分湖人卻被逆轉

湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）今天終於在熱身賽上場，面對太陽隊上半場只打17分鐘就有22分、6籃板、3助...

NBA／以色列前鋒學中文指導楊瀚森！ 巨神兵讚表現不可思議

拓荒者隊中國長人楊瀚森今天在季前熱身賽與勇士隊交手，上場20分鐘，11投4中，得到9分6籃板，賽後以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）透露自己如何幫助楊瀚森。 現年24歲的阿夫迪賈上季在

NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

勇士隊今天在熱身賽克服最多18分落後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）28分領軍以118：111逆轉拓荒者隊，...

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。