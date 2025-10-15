快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

NBA／勇士主帥對先發奇兵理查德有信心 喜歡庫明加被驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士二輪新秀理查德今天打先發，表現獲得主帥稱讚。 法新社
勇士二輪新秀理查德今天打先發，表現獲得主帥稱讚。 法新社

勇士隊今天在季前熱身賽以118：111擊敗拓荒者隊，最大亮點是二輪新秀理查德（Will Richard），勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也盛讚他的表現。

身高191公分的理查德是佛羅里達大學冠軍後衛，今年選秀第56順位被勇士相中。今天他頂替受傷的巴特勒（Jimmy Butler）先發，得到13分6籃板2助攻1抄截，但也發生5次失誤。

柯爾賽後提到巴特勒的檢查結果沒有異狀，對於理查德的好表現，柯爾說：「例行賽我完全不會猶豫讓他上場，我對他已經有這麼多信心。」

理查德則透露自己從未和勇士先發陣容訓練過，「我投籃訓練時才知道自己要先發，就是打籃球，與柯瑞（Stephen Curry）一起上場，感覺確實不一樣。」

庫明加被驅逐出場(右)。 美聯社
庫明加被驅逐出場(右)。 美聯社

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今天因為跟裁判抱怨被驅逐出場，對此柯爾表示，「我一點也不介意他被驅逐出場，老實說，我其實挺喜歡這樣子的。」庫明加退場前留下7分6籃板4助攻數據，柯爾盛讚，「那就是能幫助球隊的庫明加。」

庫明加賽後被問到為何遭到驅逐，他回應，「我不用解釋原因，我很感謝柯爾賽後的支持，這對我來說很重要。」

勇士 庫明加 Steve Kerr

相關新聞

NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

勇士隊今天在熱身賽克服最多18分落後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）28分領軍以118：111逆轉拓荒者隊，...

NBA／唐西奇熱身賽終於上場 轟25分湖人卻被逆轉

湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）今天終於在熱身賽上場，面對太陽隊上半場只打17分鐘就有22分、6籃板、3助...

NBA／勇士主帥對先發奇兵理查德有信心 喜歡庫明加被驅逐

勇士隊今天在季前熱身賽以118：111擊敗拓荒者隊，最大亮點是二輪新秀理查德（Will Richard），勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也盛讚他的表現。 身高191公分的理查德是佛羅里

NBA／以色列前鋒學中文指導楊瀚森！ 巨神兵讚表現不可思議

拓荒者隊中國長人楊瀚森今天在季前熱身賽與勇士隊交手，上場20分鐘，11投4中，得到9分6籃板，賽後以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）透露自己如何幫助楊瀚森。 現年24歲的阿夫迪賈上季在

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠...

NBA／鵜鶘與火箭爆肢體衝突「大哥」勸架 威廉森上演360度灌籃　

鵜鶘與火箭隊今天進行季前熱身賽，鵜鶘「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與火箭湯普森（Amen Thompson）發生肢體衝突，火箭「新大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也出面勸架。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。