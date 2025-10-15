NBA／勇士主帥對先發奇兵理查德有信心 喜歡庫明加被驅逐

勇士隊今天在季前熱身賽以118：111擊敗拓荒者隊，最大亮點是二輪新秀理查德（Will Richard），勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也盛讚他的表現。

身高191公分的理查德是佛羅里達大學冠軍後衛，今年選秀第56順位被勇士相中。今天他頂替受傷的巴特勒（Jimmy Butler）先發，得到13分6籃板2助攻1抄截，但也發生5次失誤。

柯爾賽後提到巴特勒的檢查結果沒有異狀，對於理查德的好表現，柯爾說：「例行賽我完全不會猶豫讓他上場，我對他已經有這麼多信心。」

理查德則透露自己從未和勇士先發陣容訓練過，「我投籃訓練時才知道自己要先發，就是打籃球，與柯瑞（Stephen Curry）一起上場，感覺確實不一樣。」

庫明加被驅逐出場(右)。 美聯社

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今天因為跟裁判抱怨被驅逐出場，對此柯爾表示，「我一點也不介意他被驅逐出場，老實說，我其實挺喜歡這樣子的。」庫明加退場前留下7分6籃板4助攻數據，柯爾盛讚，「那就是能幫助球隊的庫明加。」

庫明加賽後被問到為何遭到驅逐，他回應，「我不用解釋原因，我很感謝柯爾賽後的支持，這對我來說很重要。」