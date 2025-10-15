「雲林英雄宴」登場 三大名廚操刀35道雲饌迎戰全運會選手

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣睽違20年再度承辦全國運動會，本月18日全國運動會開幕，估計將有近二千名來自全台各地的選手及教練湧入，縣府為此籌辦「英雄宴」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣睽違20年再度承辦全國運動會，本月18日全國運動會開幕，估計將有近二千名來自全台各地的選手及教練湧入，縣府為此籌辦「英雄宴」，由主廚林寶中、邱英洋、郭主義團隊蒐羅逾50種雲林在地食材，製作35道佳餚，預計當天下午3時招待選手、教練，用味蕾品嘗雲林好滋味。

雲林縣是農業大縣，縣府農業處長魏勝德表示，縣府睽違多年承辦全運會，當然要把握機會讓全台各地選手品嘗雲林食材的美好滋味，因此邀請林寶中、邱英洋、郭主義3名主廚率領團隊，嚴選20鄉鎮市農產品，耗時3個月研發35道料理，有蒲燒鰻魚珍珠米糕、炙燒豚香三色馬鈴薯慕斯小堡、麻油山藥杏鮑菇、酸菜慢燉鴨風味湯等特色料理。

郭主義表示，35道料理盡可能展現雲林特色，讓選手吃好、吃飽，才有力氣爭取金牌；邱英洋表示，北中南口味都不同，要符合各地選手口味，在鹹甜之間取得平衡，確實不容易。

雲林縣長張麗善表示，英雄宴將以Buffet自助餐形式舉行，預計18日下午3時起準時開宴，將有2000人份美食，讓選手、教練方便取用，現場更有現烤烏魚子、白鰻、車輪餅讓選手享用，讓大家感受雲林人的熱情。

