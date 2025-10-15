NBA／以色列前鋒學中文指導楊瀚森！ 巨神兵讚表現不可思議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者隊中國長人楊瀚森今天在季前熱身賽與勇士隊交手，上場20分鐘，11投4中，得到9分6籃板，賽後以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）透露自己如何幫助楊瀚森。

現年24歲的阿夫迪賈上季在拓荒者表現優異，出賽72場，平均得到16.9分7.3籃板3.9助攻，是拓荒者不可或缺的主力球員。

拓荒者今天以111：118輸給勇士，阿夫迪賈拿下15分7籃板，他賽後稱讚楊瀚森，「我非常喜歡他，很棒、渴望學習、很有競爭力。我曾經和他一樣，來自不同國家，英文能力有限，所以必須從頭學習一切。我會盡力幫助他，甚至學了一點中文，方便防守時用一些詞彙指導他。」

身高224公分的前NBA球員「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）今天上節目，提到自己有在關注楊瀚森，「我上半季在中國看過他打球，表現太不可思議，移動方式、保護球技巧、投籃和他的動作。防守還不像NBA等級，但還很年輕，他能做想做的一切，但還需要努力訓練。」

楊瀚森 拓荒者 勇士

