NBA／唐西奇熱身賽終於上場 轟25分湖人卻被逆轉
湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）今天終於在熱身賽上場，面對太陽隊上半場只打17分鐘就有22分、6籃板、3助攻表現，率隊半場握有10分領先，但湖人第三節僅拿17分，最終以104：113吞下熱身賽4戰第3敗。
26歲的唐西奇在今年歐錦賽代表斯洛維尼亞出賽，幾乎一肩扛起球隊，NBA開季前休養生息，前3場熱身賽都沒上陣，不過今天首度亮相仍展現全能身手；下半場再打5分鐘，最終出賽22分鐘，攻下25分和里夫斯（Austin Reaves）並列全場最高，另有7籃板和4助攻，但湖人下半場崩盤，沒能守護勝利。。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，隨著例行賽開戰倒數計時，湖人會讓唐西奇做好準備，「我會說從第一場到第二場，唐西奇的上場時間可能會增加。」不過具體數字瑞迪克並沒給答案，他表示還要和唐西奇的訓練員以及唐西奇討論，找出最合理的結果。
湖人新成員史馬特（Marcus Smart）今天也獻出湖人處女秀，他先發打了20分鐘，完全沒有出手和得分，只留下1助攻。
瑞迪克提到，當然想把最好的五位球員放上場，但也想測試每種組合的可能性，尤其「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷確定開季缺陣下，湖人的先發陣容還會持續調整，距離開幕戰還有一周左右時間，相信會找到最好答案。
