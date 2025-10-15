NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

勇士隊今天在熱身賽克服最多18分落後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）28分領軍以118：111逆轉拓荒者隊，且是在兩大主力「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）免戰，庫明加（Jonathan Kuminga）又在第二節被驅逐出場下帶走客場勝利。

季前和勇士續約一直談不攏的庫明加，最終在月初和勇士達成一筆2年4850萬美元，附帶第二年球隊選項的續約。今天庫明加又成焦點，第二節尾聲一次切入突破拓荒者3人防守，但放球失手，裁判也沒響哨，讓他不滿抗議，反而被裁判吹出場。

Jonathan Kuminga has been ejected for apparently making contact with the official after not getting a foul call 😳



(h/t @Sudharsan_ak)pic.twitter.com/uZ1IRfFsPF — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 15, 2025

從畫面來看，庫明加和拓荒者防守球員有肢體接觸，但當下沒有出現哨音，讓抗議的庫明加只出賽18分鐘就離開球場，留下7分、6籃板、4抄截成績。

勇士全場共獲得33罰，柯瑞就獲得13罰，團隊罰球數比拓荒者多2次，不過庫明加並沒獲得裁判青睞。

拓荒者首節以30：22領先勇士，第二節最多取得50：32優勢，但勇士回敬24：11猛攻，半場差距縮小到56：61，第三節再打出35：26的逆轉攻勢，最終以118：111踢館成功。