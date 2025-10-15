快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士當家球星柯瑞。 美聯社
勇士當家球星柯瑞。 美聯社

勇士隊今天在熱身賽克服最多18分落後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）28分領軍以118：111逆轉拓荒者隊，且是在兩大主力「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）免戰，庫明加（Jonathan Kuminga）又在第二節被驅逐出場下帶走客場勝利。

季前和勇士續約一直談不攏的庫明加，最終在月初和勇士達成一筆2年4850萬美元，附帶第二年球隊選項的續約。今天庫明加又成焦點，第二節尾聲一次切入突破拓荒者3人防守，但放球失手，裁判也沒響哨，讓他不滿抗議，反而被裁判吹出場。

從畫面來看，庫明加和拓荒者防守球員有肢體接觸，但當下沒有出現哨音，讓抗議的庫明加只出賽18分鐘就離開球場，留下7分、6籃板、4抄截成績。

勇士全場共獲得33罰，柯瑞就獲得13罰，團隊罰球數比拓荒者多2次，不過庫明加並沒獲得裁判青睞。

拓荒者首節以30：22領先勇士，第二節最多取得50：32優勢，但勇士回敬24：11猛攻，半場差距縮小到56：61，第三節再打出35：26的逆轉攻勢，最終以118：111踢館成功。

勇士 拓荒者 庫明加 Stephen Curry

延伸閱讀

NBA／投籃後被犯規仍算數 最大受益者柯瑞稱新規則來的「太晚」

NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

NBA／想傳承柯瑞和格林精神 勇士22歲後衛：總要有人來接手

NBA／與詹皇較勁？柯瑞也把天賦帶到賣酒 威士忌酒吧將開幕

相關新聞

NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

勇士隊今天在熱身賽克服最多18分落後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）28分領軍以118：111逆轉拓荒者隊，...

NBA／唐西奇熱身賽終於上場 轟25分湖人卻被逆轉

湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）今天終於在熱身賽上場，面對太陽隊上半場只打17分鐘就有22分、6籃板、3助...

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠...

NBA／鵜鶘與火箭爆肢體衝突「大哥」勸架 威廉森上演360度灌籃　

鵜鶘與火箭隊今天進行季前熱身賽，鵜鶘「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與火箭湯普森（Amen Thompson）發生肢體衝突，火箭「新大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也出面勸架。

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

多次代表國家隊出賽，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）職業生涯還有個心願...

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。