聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者
勇士隊今天在熱身賽克服最多18分落後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）28分領軍以118：111逆轉拓荒者隊，且是在兩大主力「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）免戰，庫明加（Jonathan Kuminga）又在第二節被驅逐出場下帶走客場勝利。
季前和勇士續約一直談不攏的庫明加，最終在月初和勇士達成一筆2年4850萬美元，附帶第二年球隊選項的續約。今天庫明加又成焦點，第二節尾聲一次切入突破拓荒者3人防守，但放球失手，裁判也沒響哨，讓他不滿抗議，反而被裁判吹出場。
Jonathan Kuminga has been ejected for apparently making contact with the official after not getting a foul call 😳— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 15, 2025
(h/t @Sudharsan_ak)pic.twitter.com/uZ1IRfFsPF
從畫面來看，庫明加和拓荒者防守球員有肢體接觸，但當下沒有出現哨音，讓抗議的庫明加只出賽18分鐘就離開球場，留下7分、6籃板、4抄截成績。
勇士全場共獲得33罰，柯瑞就獲得13罰，團隊罰球數比拓荒者多2次，不過庫明加並沒獲得裁判青睞。
拓荒者首節以30：22領先勇士，第二節最多取得50：32優勢，但勇士回敬24：11猛攻，半場差距縮小到56：61，第三節再打出35：26的逆轉攻勢，最終以118：111踢館成功。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言