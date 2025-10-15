NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠的基德也宣示，希望以教練身份為獨行俠再打下一座總冠軍。

52歲的基德去年季後賽期間就和獨行俠延長合約，當時湖人隊也對他表達興趣，如今決定續留獨行俠，他感謝老闆杜蒙和獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）的信任，彼此一起打造出一支讓達拉斯驕傲的隊伍，「我們有一群熱愛籃球、才華洋溢和受教的球員，更特別的是我能繼續在這支選秀選中我，且我以球員身份奪冠的的球隊中執教。我期待著未來，也會持續努力，把再一座冠軍獎盃帶回達拉斯。」

基德提到的球員總冠軍資歷是2011年，這座種冠軍也是獨行俠隊史唯一的總冠軍。

獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）在聲明中表示，有自信基德能持續帶領團隊，在深思熟慮下和達拉斯這座城市一同追求總冠軍，「我們整個組織都深深讚賞基德教練的領導力、專注力和正向能量，基德教練具備我們組織希望一位領導者擁有的所有事情，我很開心他未來幾年能繼續在這效力。」

先前尼克隊找尋總教練人選時，曾對基德表示高度興趣，不過獨行俠拒絕了尼克會面基德的請求，現在更以實質的續約留人。

基德在達拉斯的4年戰績是179勝149敗，2022年才率隊打進西區決賽，去年更一路殺進總冠軍賽但最終不敵塞爾蒂克隊。