快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約。 法新社
獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約。 法新社

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠的基德也宣示，希望以教練身份為獨行俠再打下一座總冠軍。

52歲的基德去年季後賽期間就和獨行俠延長合約，當時湖人隊也對他表達興趣，如今決定續留獨行俠，他感謝老闆杜蒙和獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）的信任，彼此一起打造出一支讓達拉斯驕傲的隊伍，「我們有一群熱愛籃球、才華洋溢和受教的球員，更特別的是我能繼續在這支選秀選中我，且我以球員身份奪冠的的球隊中執教。我期待著未來，也會持續努力，把再一座冠軍獎盃帶回達拉斯。」

基德提到的球員總冠軍資歷是2011年，這座種冠軍也是獨行俠隊史唯一的總冠軍。

獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）在聲明中表示，有自信基德能持續帶領團隊，在深思熟慮下和達拉斯這座城市一同追求總冠軍，「我們整個組織都深深讚賞基德教練的領導力、專注力和正向能量，基德教練具備我們組織希望一位領導者擁有的所有事情，我很開心他未來幾年能繼續在這效力。」

先前尼克隊找尋總教練人選時，曾對基德表示高度興趣，不過獨行俠拒絕了尼克會面基德的請求，現在更以實質的續約留人。

基德在達拉斯的4年戰績是179勝149敗，2022年才率隊打進西區決賽，去年更一路殺進總冠軍賽但最終不敵塞爾蒂克隊。

獨行俠 Jason Kidd

延伸閱讀

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

獨行俠控球前鋒佛雷格「來自未來」 重新為達拉斯帶來希望

NBA／艾克森膝傷歸期未定 獨行俠控衛戰力拉警報

NBA／獨行俠狀元郎全能數據搶眼 主帥基德大讚這項特質

相關新聞

NBA／鵜鶘與火箭爆肢體衝突「大哥」勸架 威廉森上演360度灌籃　

鵜鶘與火箭隊今天進行季前熱身賽，鵜鶘「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與火箭湯普森（Amen Thompson）發生肢體衝突，火箭「新大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也出面勸架。

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠...

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

多次代表國家隊出賽，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）職業生涯還有個心願...

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下...

NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

公鹿在今天宣布與球隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）家中最小的弟弟艾力克斯（A...

NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

在缺席前三場季前熱身賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將在明天客場對戰太陽的比賽中首度登場，不過總教練瑞迪克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。