快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波。 美聯社

多次代表國家隊出賽，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）職業生涯還有個心願，他希望結束NBA生涯後能回到希臘，打完最後的職業賽季。

安戴托昆波即將迎接第13個NBA賽季，儘管曾成為公鹿和尼克隊談交易的主角，他新賽季仍留在密爾瓦基。30歲的安戴托昆波先前就提到，既然留在公鹿，就會專心在率隊爭取總冠軍的目標上，但未來如果改變心意也是「人之常情」。

近日安戴托昆波上節目「The 2night Show」時拋出新想法，想回希臘結束選手生涯，他說：「我現在30歲，我可以在NBA打到36到38歲，然後我想在一支希臘球隊結束選手生涯，有何不可呢？」他明白說，並不想在美國生活，「當我一離開NBA，我想回到希臘。」

安戴托昆波強調，想在希臘打球，任何一支球隊都是可能選擇，「不管那支球隊是Filathlitikos、Olympiacos、Panathinaikos或Aris，我現在談的是所有球隊。」

來自雅典的安戴托昆波就是在Filathlitikos展開職業籃球生涯，他在希臘次級聯盟打了兩個賽季，2013年投入NBA選秀。

公鹿 Giannis Antetokounmpo

延伸閱讀

NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

NBA／未來轉戰留伏筆？安戴托昆波：改變心意是人之常情

NBA／安戴托昆波重申奪冠決心 坦言曾考慮離開密爾瓦基

NBA／染疫後回歸訓練營 安戴托昆波：還沒百分百恢復

相關新聞

NBA／鵜鶘與火箭爆肢體衝突「大哥」勸架 威廉森上演360度灌籃　

鵜鶘與火箭隊今天進行季前熱身賽，鵜鶘「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與火箭湯普森（Amen Thompson）發生肢體衝突，火箭「新大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也出面勸架。

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠...

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

多次代表國家隊出賽，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）職業生涯還有個心願...

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下...

NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

公鹿在今天宣布與球隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）家中最小的弟弟艾力克斯（A...

NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

在缺席前三場季前熱身賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將在明天客場對戰太陽的比賽中首度登場，不過總教練瑞迪克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。