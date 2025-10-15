NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

多次代表國家隊出賽，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）職業生涯還有個心願，他希望結束NBA生涯後能回到希臘，打完最後的職業賽季。

安戴托昆波即將迎接第13個NBA賽季，儘管曾成為公鹿和尼克隊談交易的主角，他新賽季仍留在密爾瓦基。30歲的安戴托昆波先前就提到，既然留在公鹿，就會專心在率隊爭取總冠軍的目標上，但未來如果改變心意也是「人之常情」。

近日安戴托昆波上節目「The 2night Show」時拋出新想法，想回希臘結束選手生涯，他說：「我現在30歲，我可以在NBA打到36到38歲，然後我想在一支希臘球隊結束選手生涯，有何不可呢？」他明白說，並不想在美國生活，「當我一離開NBA，我想回到希臘。」

安戴托昆波強調，想在希臘打球，任何一支球隊都是可能選擇，「不管那支球隊是Filathlitikos、Olympiacos、Panathinaikos或Aris，我現在談的是所有球隊。」

來自雅典的安戴托昆波就是在Filathlitikos展開職業籃球生涯，他在希臘次級聯盟打了兩個賽季，2013年投入NBA選秀。