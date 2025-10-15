快訊

NBA／鵜鶘與火箭爆肢體衝突「大哥」勸架 威廉森上演360度灌籃　

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭湯普森(左)、鵜鶘阿爾瓦拉多(右)發生肢體衝突。 美聯社
火箭湯普森(左)、鵜鶘阿爾瓦拉多(右)發生肢體衝突。 美聯社

鵜鶘火箭隊今天進行季前熱身賽，鵜鶘「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與火箭湯普森（Amen Thompson）發生肢體衝突，火箭「新大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也出面勸架。

第二節還剩5分多鐘時，阿爾瓦拉多與湯普森為了卡位出現激烈身體對抗，兩人都倒地，隨後爆發肢體衝突，雙方球員迅速出面勸架，杜蘭特將湯普森帶離現場。最後阿爾瓦拉多吞下技術犯規；湯普森則是一級惡意犯規。

今天比賽另一亮點是鵜鶘球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson），他今年瘦身有成，第三節抄截後，上演一條龍360度灌籃，宣告自己強勢回歸。

火箭終場以130：128拿下勝利，史密斯（Jabari Smith Jr.）攻下全場最高的26分，湯普森進帳21分，杜蘭特砍進15分。

鵜鶘部分，威廉森得到13分4抄截，新援波爾（Jordan Poole）拿下10分，首輪第7順位的新秀費爾斯（Jeremiah Fears）繳出20分6籃板4助攻2抄截的亮眼成績單。

鵜鶘 火箭 Zion Williamson Kevin Durant

相關新聞

NBA／獲獨行俠複數年續約 基德：要為達拉斯再拿一冠

獨行俠隊今天宣布和總教練基德（Jason Kidd）續約，續約細節並沒公佈，不過是一紙複數年合約。球員時期就曾效力獨行俠...

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

多次代表國家隊出賽，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）職業生涯還有個心願...

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下...

NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

公鹿在今天宣布與球隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）家中最小的弟弟艾力克斯（A...

NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

在缺席前三場季前熱身賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將在明天客場對戰太陽的比賽中首度登場，不過總教練瑞迪克...

