NBA／鵜鶘與火箭爆肢體衝突「大哥」勸架 威廉森上演360度灌籃
鵜鶘與火箭隊今天進行季前熱身賽，鵜鶘「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與火箭湯普森（Amen Thompson）發生肢體衝突，火箭「新大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也出面勸架。
第二節還剩5分多鐘時，阿爾瓦拉多與湯普森為了卡位出現激烈身體對抗，兩人都倒地，隨後爆發肢體衝突，雙方球員迅速出面勸架，杜蘭特將湯普森帶離現場。最後阿爾瓦拉多吞下技術犯規；湯普森則是一級惡意犯規。
AMEN THOMPSON THROWING PUNCHES AT JOSE ALVARADO— Legion Hoops (@LegionHoops) October 15, 2025
OMG (h/t @Fullcourtpass) pic.twitter.com/r3mcvujO1J
今天比賽另一亮點是鵜鶘球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson），他今年瘦身有成，第三節抄截後，上演一條龍360度灌籃，宣告自己強勢回歸。
ZION WILLIAMSON 360 WINDMILL 🤯🤯— NBA (@NBA) October 15, 2025
Rockets & Pelicans battling on NBA League Pass! pic.twitter.com/CnDgm55kGK
火箭終場以130：128拿下勝利，史密斯（Jabari Smith Jr.）攻下全場最高的26分，湯普森進帳21分，杜蘭特砍進15分。
鵜鶘部分，威廉森得到13分4抄截，新援波爾（Jordan Poole）拿下10分，首輪第7順位的新秀費爾斯（Jeremiah Fears）繳出20分6籃板4助攻2抄截的亮眼成績單。
