快訊

獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足總教練黃哲明宣布請辭。圖／中華足協提供
中華男足總教練黃哲明宣布請辭。圖／中華足協提供

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後中華男足總教練黃哲明也在記者會上無預警宣布請辭，並強調在任的這3場比賽所獲得的資源，以及協會給予國家隊的待遇和不尊重，讓他相當在乎。

中華男足總教練在今年5月外籍教頭懷特以生涯規劃為由，在合約期滿卸任後，一度由陳信安暫代總教練職務，而中華足協也在8月理事會通過由黃哲明接任總教練一職，成為中華男足的新任教頭。

不過在僅執教了3場賽事後，黃哲明也在今天球隊以1：6於主場不敵泰國後宣布請辭，他說：「跟大家預告一件事情，今天比賽後請辭總教練，因為我親身這兩場比賽跟印尼比賽，我發覺我得到的資源跟協會給予國家隊一些待遇跟尊重，這部分讓我很在乎。」

黃哲明在記者會上強調，自己過去也曾是國家隊的一員，並且為國家隊努力了10多年，知道裡面的一些艱苦，而這次執教過程中球員也都相當努力，自己也想要創造一些不同的足球風格，但國家隊所面臨的困難讓他無法接受，也希望在他卸任後，下一個教練能夠更好，年輕球員、旅外球員也都有機會回來效力，「可是在這個階段需要有人去負責任，我覺得在這個責任上，給予協會跟國家隊尊重，以卸任來做負責。」

延伸閱讀

足球／亞洲盃資格賽中華隊1：6不敵泰國 晉級決賽圈夢碎

棒球／BFA攜手中華棒協深化台泰交流 提升泰國競爭力邁向「亞洲大聯盟」

足球／維德角首踢進世足會內賽 非洲55萬人小國締造歷史

PLG／幸運對決偶像林志傑 狀元葉惟捷全力爭取新人王

相關新聞

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下...

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後...

NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

公鹿在今天宣布與球隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）家中最小的弟弟艾力克斯（A...

NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

在缺席前三場季前熱身賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將在明天客場對戰太陽的比賽中首度登場，不過總教練瑞迪克...

NBA／「我是防守的支柱！」 新中鋒艾頓放話要「硬」起來鞏固湖人禁區

休賽季從拓荒者來到湖人隊的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）在今日與勇士的熱身賽後接受記者採訪，全場拿下14分、8籃板的他，放話新賽季將會成為湖人隊中鞏固防守以及保護籃框的禁區支柱。 湖

NBA／揭露與勇士續約細節 庫明加指出隊友暖心問候是關鍵

休賽季期間備受矚目的庫明加（Jonathan Kuminga）續約案如今已塵埃落定，這位23歲的勇士前鋒也在近期接受採訪時透露，促使他留隊的最大原因，不是別人，正是身邊的好戰友的關心，包括像是勇士三巨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。