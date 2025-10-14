NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺隊，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下11籃板，以及卡瑟爾（Stephon Castle）熱身賽首秀就攻下14分、3抄截領軍下，以124：108擊敗溜馬隊，收下4連勝。

馬刺在今年休賽季以溫班亞瑪為核心繼續補強陣容，並在選秀會上選入榜眼哈波（Dylan Harper），與卡瑟爾組成年輕三巨頭，在哈波於前一場首度出賽就與溫班亞瑪成功連線後，今天卡瑟爾也首度在熱身賽披掛上陣，讓馬刺目前核心陣容僅缺可能趕不上開季的福克斯（De'Aaron Fox）與索漢（Jeremy Sochan）尚未歸隊。

不過年輕有潛力的馬刺，仍是在熱身賽展現絕佳狀態，其中溫班亞瑪繼前一戰上場16分鐘就攻下22分後，今天則是出賽25分鐘就以13投9中拿下27分、11籃板、4助攻、3抄截、1阻攻，但也發生7次失誤。

今天歸隊的卡瑟爾與哈波分別攻下14分與11分、8助攻，其中卡瑟爾下前在隊內訓練賽中與溫班亞瑪發生膝蓋對撞的狀況，直到今天才首度出賽，談到自己的身體狀況時，他則說：「我的腳沒什麼問題，不過到比賽末段確實有點抽筋，但這只是一些正常反應。」

馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下31分是溜馬表現最佳，全場12次出手命中11球，其中包括三分球4投4中，罰球也是5次出手全都命中。