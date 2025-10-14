快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪(右)。 路透
溫班亞瑪(右)。 路透

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺隊，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下11籃板，以及卡瑟爾（Stephon Castle）熱身賽首秀就攻下14分、3抄截領軍下，以124：108擊敗溜馬隊，收下4連勝。

馬刺在今年休賽季以溫班亞瑪為核心繼續補強陣容，並在選秀會上選入榜眼哈波（Dylan Harper），與卡瑟爾組成年輕三巨頭，在哈波於前一場首度出賽就與溫班亞瑪成功連線後，今天卡瑟爾也首度在熱身賽披掛上陣，讓馬刺目前核心陣容僅缺可能趕不上開季的福克斯（De'Aaron Fox）與索漢（Jeremy Sochan）尚未歸隊。

不過年輕有潛力的馬刺，仍是在熱身賽展現絕佳狀態，其中溫班亞瑪繼前一戰上場16分鐘就攻下22分後，今天則是出賽25分鐘就以13投9中拿下27分、11籃板、4助攻、3抄截、1阻攻，但也發生7次失誤。

今天歸隊的卡瑟爾與哈波分別攻下14分與11分、8助攻，其中卡瑟爾下前在隊內訓練賽中與溫班亞瑪發生膝蓋對撞的狀況，直到今天才首度出賽，談到自己的身體狀況時，他則說：「我的腳沒什麼問題，不過到比賽末段確實有點抽筋，但這只是一些正常反應。」

馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下31分是溜馬表現最佳，全場12次出手命中11球，其中包括三分球4投4中，罰球也是5次出手全都命中。

馬刺 Victor Wembanyama

延伸閱讀

NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

NBA／熱火新秀後衛臀部傷勢提前退場 主帥：他打得太賣力

MLB／為朗希乾杯！道奇教頭驚訝他光速長大 盛讚「史上最偉大後援」

MLB／吞生涯季後賽首敗 山本由伸：如果我有壓低失分…

相關新聞

NBA／溫班亞瑪飆27分、卡瑟爾歸隊 馬刺收熱身賽4連勝

在季前熱身賽拉出一波3連勝的馬刺，今天在狀況依舊火燙的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場猛轟27分、抓下...

NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

公鹿在今天宣布與球隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）家中最小的弟弟艾力克斯（A...

NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

在缺席前三場季前熱身賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將在明天客場對戰太陽的比賽中首度登場，不過總教練瑞迪克...

NBA／「我是防守的支柱！」 新中鋒艾頓放話要「硬」起來鞏固湖人禁區

休賽季從拓荒者來到湖人隊的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）在今日與勇士的熱身賽後接受記者採訪，全場拿下14分、8籃板的他，放話新賽季將會成為湖人隊中鞏固防守以及保護籃框的禁區支柱。 湖

NBA／揭露與勇士續約細節 庫明加指出隊友暖心問候是關鍵

休賽季期間備受矚目的庫明加（Jonathan Kuminga）續約案如今已塵埃落定，這位23歲的勇士前鋒也在近期接受採訪時透露，促使他留隊的最大原因，不是別人，正是身邊的好戰友的關心，包括像是勇士三巨

NBA／艾克森膝傷歸期未定 獨行俠控衛戰力拉警報

獨行俠後衛艾克森（Dante Exum）現飽受膝傷困擾，近期練球、熱身賽皆缺席，總教練基德（Jason Kidd）近期受訪時表示，目前球隊正在替他制定長期計劃，確保他有充足的時間復健，不會倉促讓他復出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。