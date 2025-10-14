NBA／公鹿與字母哥小弟簽雙向約 創聯盟史上首度3兄弟同季同隊

公鹿在今天宣布與球隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）家中最小的弟弟艾力克斯（Alex Antetokounmpo）簽下雙向合約，加上已經在陣中的二哥薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo），創下聯盟史上首次三兄弟同一賽季與同一支球隊有合約的紀錄。

24歲的艾力克斯身高203公分，曾在2021年挑戰NBA選秀落選，之後則曾代表國王出戰夏季聯賽，並代表暴龍與公鹿的發展聯盟球隊出賽，去年則是回到歐洲發展，生涯至今還不曾打過任何一場NBA正賽。

不過就在日前公鹿球團宣布簽下字母哥家族的二哥薩納西斯後，今天又宣布與艾力克斯簽下一張雙向合約，這也讓公鹿成為史上首支與三兄弟在同賽季都有合約的紀錄，展示想要續留安戴托昆波的決心，目前字母哥家中5兄弟中，僅有身為足球員的大哥法蘭西斯（Francis Antetokounmpo），以及曾效力過獨行俠、湖人，並在2020年與湖人一同拿下冠軍戒指的4弟柯斯塔（Kostas Antetokounmpo）不曾與公鹿簽約過。