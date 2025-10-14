NBA／唐西奇、史馬特將復出戰太陽 瑞迪克盼盡快敲定先發陣容

在缺席前三場季前熱身賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將在明天客場對戰太陽的比賽中首度登場，不過總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，在周四對戰獨行俠的比賽中，唐西奇可能因為背靠背賽事而缺陣，無緣對決老東家。

唐西奇在今年歐錦賽大殺四方帶領斯洛維尼亞挺進到8強賽，最終敗在冠軍隊德國手上後，湖人球團為了減輕他的身體負擔，選擇讓他在前三場季前熱身賽都休息，而缺少了多名主力的湖人也僅在前一場面對勇士拿下1勝。

不過今天傳出唐西奇將在明天對戰太陽的比賽中進行熱身賽首秀，湖人總教練瑞迪克也透露，唐西奇在最後兩場出戰獨行俠和國王的比賽中也有望出賽，不過在考量獨行俠是背靠背賽程的情況下，國王之戰出賽機率更大一些。

對於唐西奇的出賽規劃安排，瑞迪克說：「我認為從第一場到第二場，唐西奇的上場時間很可能會增加，至於最終的上場時間，我們之間仍在討論，看看哪種方案更合理，我們也會把球盡量傳給他。」

除了唐西奇外，因為阿基里斯腱傷勢缺席了前3場季前熱身賽的後衛史馬特（Marcus Smart），也將在與太陽之戰完成熱身賽首秀，里夫斯（Austin Reaves）也將繼續出賽，這將能幫助瑞迪克更快確定在詹姆斯（LeBron James）將持續缺陣的情況下，球隊開季的先發陣容。

談到先發陣容的選擇，瑞迪克說：「你應該會盡可能地讓狀況最佳的五名球員上場，但同時也要保持每個陣容的平衡，當我們能夠制定一套替補指標時，像是誰來防守？誰來製造機會？我們的投籃命中率夠嗎？這些都是我們對場上每套陣容，包括先發陣容時，都必須考量的因素。顯然在開季初期就少了詹姆斯讓事情變得有點複雜，但我們還有一周的時間來解決這問題，答案最終將會水落石出。」