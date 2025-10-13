NBA／「我是防守的支柱！」 新中鋒艾頓放話要「硬」起來鞏固湖人禁區

休賽季從拓荒者來到湖人隊的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）在今日與勇士的熱身賽後接受記者採訪，全場拿下14分、8籃板的他，放話新賽季將會成為湖人隊中鞏固防守以及保護籃框的禁區支柱。

湖人本場比賽以126：116擊敗老對手勇士，艾頓擔任先發中鋒，在出場26分鐘內，共得到14分、8籃板、5助攻、2搶斷和賞給對手1次火鍋。

艾頓（左）今日對勇士發揮不俗。 美聯社

賽後，艾頓在場邊接受採訪中說道：「瑞迪克（JJ Redick）真的把這件事告訴我了，並且強調他希望讓大個子球員保護籃筐。」

「所以，夥計，我只是想成為這當中的重要一員。讓全世界知道，讓聯盟知道，我是湖人隊的中鋒，我是防守的支柱。」艾頓隨後補充。

上賽季，效力拓荒者的艾頓，場均可繳出14.4分和10.2籃板的「雙十」數據，但整體表現相比他在太陽時期有所下滑，且過去常被外界詬病防守過「軟」。因此，如今加盟紫金軍團的他，隨著新賽季開打進入倒數，艾頓勢必要在接下來的比賽中展現更強硬的球風，證明他今天賽後的這番豪言，不是只是空談而已。