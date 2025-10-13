NBA／艾克森膝傷歸期未定 獨行俠控衛戰力拉警報
獨行俠後衛艾克森（Dante Exum）現飽受膝傷困擾，近期練球、熱身賽皆缺席，總教練基德（Jason Kidd）近期受訪時表示，目前球隊正在替他制定長期計劃，確保他有充足的時間復健，不會倉促讓他復出。
在獨行俠與黃蜂的熱身賽前，基德在接受達拉斯媒體採訪時透露，艾克森目前仍在處理膝蓋問題，接下來的比賽都將缺席。此外，基德還談到了關於傷勢的細節，「艾克森的膝蓋一直有些疼痛，這推遲了他賽季初的備戰。我們會從長遠考慮，所以他會缺陣一段時間。」
上賽季，艾克森同樣飽受傷病困擾，僅出賽20場，不過他場均依舊可攻下8.7分、1.7個籃板和2.8次助攻。當中，他的投籃命中率高達47.8%，三分球命中率高達43.4%，顯示出即便艾克森已經年過30歲、甚至一度在聯盟中無球可打，但他仍用實力證明，自己還能為球隊做出貢獻。
艾克森是於2024年選秀會首輪第5順位加入爵士，開啟他的職業生涯，在爵士待了5年後，被交易至騎士隊效力2個賽季。隨後苦無發展機會的他，輾轉前往歐洲聯賽。在2023年，他獲得獨行俠球團賞識，重返NBA賽場打球。
至於艾克森的傷勢狀況，球隊將持續提供最新消息。雖然基德並未在採訪中提供明確的復出時間表，但他暗示球員可能需要較長時間休養。而後場在厄文（Kyrie Irving）和艾克森同時缺陣的情況下，獨行俠其餘健康的後衛勢必要承擔更多責任。
