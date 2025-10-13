NBA／揭露與勇士續約細節 庫明加指出隊友暖心問候是關鍵

休賽季期間備受矚目的庫明加（Jonathan Kuminga）續約案如今已塵埃落定，這位23歲的勇士前鋒也在近期接受採訪時透露，促使他留隊的最大原因，不是別人，正是身邊的好戰友的關心，包括像是勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）與格林（Draymond Green）。

今年10月初，勇士球團與庫明加達成了一筆2年4850萬美元附帶第二年球隊選項的續約合同，新賽季確定將繼續為勇士打拼。在接受NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）的採訪時，他首先表達對隊友的感激，並認為他們的支持是他選擇與勇士隊續約的關鍵因素。

「我真正感激的是我的隊友。」庫明加在接受史皮爾斯採訪時說道，「我從沒聽過他們有人打電話跟我說：『快點完成這個任務。』所以，只要我知道有這樣關心的人，以及每天在場上一起努力的人支持我，我就心存感激。」

庫明加接著透露他與勇士幾位球星的通話細節，他首先談到巴特勒，「我們在聖地牙哥有辦一個球員訓練營，當時我沒去。那時候我不得不和巴特勒談談，告訴他情況怎麼樣，以及我去不了的原因。巴特勒是真正理解我心情的人之一，因為他經歷過合約問題。」

庫明加（左）與巴特勒（右）。 新華社

其次，庫明加表示與勇士兩位元老的談話，「我和柯瑞進行了一次非常非常長的談話，我非常感激他。我和格林總是保持聯繫，在他從中國行回來後，我們進行了一次長談。」

「他們確實給了我希望和耐心。和他們聊過之後，我感覺很安心。你總是需要從某些管道聽到消息，而他們正是我真正需要聽到的，」庫明加最後補充道。