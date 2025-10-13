NBA／熱火新秀後衛臀部傷勢提前退場 主帥：他打得太賣力

邁阿密熱火隊新人亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）今日在與魔術的熱身賽中，因右側臀部酸痛在首節結束前便提前退場，熱火最終也以104：120不敵魔術。

亞庫喬尼斯在首節僅打4分鐘就因右側臀部疼痛而退場，他在下場前透過罰球得到兩分，並送出一次助攻，他本人也在賽後表示：「我跟教練團討論過，最終決定不要讓事情變得更糟。所以，我選擇下場休息。」

熱火隊總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）則在賽後談到了他的傷勢情況，他表示現在判斷傷勢嚴重程度還為時過早，他在接受《邁阿密先驅報》採訪時表示：「他（亞庫喬尼斯）打得太賣力了，所以傷勢隨時都可能發生。我們會知道他的傷勢情況，但現在下結論還為時過早。」

現年19歲、來自立陶宛的年輕後衛亞庫喬尼斯，在2025年選會中以第一輪第20順位被熱火球團選中。在本場比賽前，他由於左手腕扭傷，因而接連錯過了兩場熱身賽事，今天的比賽在只打了4分鐘的情況下又再度傷退，運氣可說是相當差。

儘管因傷勢影響，導致出場時間有限。但亞庫喬尼斯仍他唯一一場完整的熱身賽中發揮出色，在上周四對馬刺的比賽中，他在上場25分鐘內拿下8分、10次助攻。

亞庫喬尼斯在2025年選秀會首輪中選，加入熱火。 美聯社