NBA／勇士小將23分獨木難支 外線命中率跌破4成不敵湖人

季前賽2連勝的勇士，今日再度碰頭湖人隊，在多位主力缺陣的情況下，雖然小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）砍下全場最高23分，無奈仍無法扭轉頹勢，終場勇士以116：126落敗。

本場比賽是勇士在熱身賽第二度對決湖人，前場比賽以111比103收下勝利的他們，今日陣中多位球星高掛免戰牌，像是柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）、霍福特（Al Horford）等人。因此，他們在上半場便遭對手壓制，半場打完落後達17分。

雖然勇士在第三節展開招牌的追分秀，一度將比分差追近至10分內。不過，今日勇士的外線手感實在冰冷，團隊三分命中率僅32.6%，加上全場僅罰8球，反觀湖人多達35球之多，成為落敗主因。

不過湖人同樣也少了兩大巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）助陣，但好在他們可用之兵夠多，像是里夫斯（Austin Reaves）、艾頓（Deandre Ayton）、八村壘本場比賽都有出色發揮，終場他們在6人得分上雙的火力轟炸下，以10分之差帶走比賽勝利。

湖人後衛里夫斯（右）今日也有21分進帳。 路透社

勇士22歲小將波傑姆斯基今天迎來爆發，一掃前幾場比賽的低迷，全場狂砍23分、5籃板與8助攻；而剛與勇士完成續約的庫明加（Jonathan Kuminga）攻下13分，板凳端長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）拿14分、小裴頓（Gary Payton II）得11分。

湖人方面，「村曼巴」里夫斯繳出全隊最高21分，八村壘、肯奈特（Dalton Knecht）則各拿16分進帳。