NBA／從頂尖巨星身上取經！巫師長人分享歐錦賽與約柯奇同隊感想

巫師長人武克契維奇（Tristan Vukcevic）今夏代表塞爾維亞征戰歐錦賽，他在近期接受採訪時分享，自己與塞爾維亞當家球星約柯奇（Nikola Jokic）同隊的感想，以及從他身上觀察到一些別於常人的特質。

武克契維奇在接受《紀念碑體育網》採訪時說道：「觀察他（約柯奇）的訓練和比賽方式真的幫助我提高了智商，也讓我更好地解讀比賽，尤其是因為我們打的是同一個位置。」此外，他還向媒體透露約柯奇私底下的訓練是多麼認真，「他是第一個到健身房的人，賽前做好所有熱身和舉重訓練，然後上場後就開始投籃。」武克契維奇補充。

巫師長人武克契維奇。 路透社

對於現代中鋒來說，高低為策應、傳球工夫以及解讀比賽能力等都是必備技能，而與約柯奇同為禁區長人的武克契維奇，更是被巫師總教練基夫（Brian Keefe）提點，希望他休賽季能從約柯奇身上「取經」。

「和約柯奇待在同一支球隊，觀察他在比賽和訓練中的反應，這意義重大。而且他在場上非常聰明，我希望我能把這種特質帶到巫師隊。」武克契維奇說道。

談到與約基奇一起打球的過程，也讓武克契維奇感受到身為頂尖球星，也應該要保持謙遜和職業精神。武克契維奇表示，儘管約柯奇已是NBA超級巨星，但他在任何場合，從酒店到訓練場館，都表現得像個普通人。

「他出門沒有帶任何保鑣，人們很驚訝他的名氣之大，但他卻很踏實。」武克契維奇解釋道：「他喜歡馬、打牌、玩遊戲，也喜歡出去玩。這是我希望從他身上學習的另一部分。」

儘管塞爾維亞在今年歐錦賽16強便爆冷出局，提早放暑假。但對於現年22歲的武克契維奇來說，比起賽會成績和個人榮譽來說，能夠從巨星身邊學習經驗對他而言就是最大的收穫。