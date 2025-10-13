聽新聞
NBA／新賽季不去海外回美國！ 美媒傳衛少有意簽約國王
前聯盟MVP「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在選擇放棄丹佛金塊隊的球員選項後，今年休賽期未與任何球隊簽約，新賽季即將開打之際，他卻還沒找到下家，外界一度傳出他新賽季將前往海外打球。不過根據美媒最新消息指出，國王隊有興趣網羅簽衛少加盟。
《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，現年36歲的老將衛斯特布魯克本賽季可能會加盟國王隊，他表示衛少和國王管理層彼此都有濃厚的意願簽約。查拉尼亞表示：「而國王正好需要一名替補控衛，他們上賽季在得分和助攻方面都排在聯盟末段的第29位。衛斯特布魯克在這方面很有幫助，而且他在國王球隊裡人脈很廣。」
「他和沙波尼斯（Domantas Sabonis）關係密切，還和施羅德（Dennis Schroder）有過一起打球的經歷。」隨後查拉尼亞更補充威少在國王制服組的人脈，「他還認識新任助理總經理阿姆斯壯（BJ Armstrong），且相當尊重派瑞（Scott Perry）和克里斯提（Doug Christie）。我們會看看這筆交易是在賽季前還是賽季中完成。」
除此之外，查拉尼亞還表示，衛少與國王陣中球星德羅展（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）皆是在洛杉磯的老朋友。
上賽季，衛斯特布魯克主要擔任金塊替補控衛，場均上場27.9分鐘，得到13.3分、4.9個籃板、6.1次助攻和 1.4次抄截。並多次在季後賽中扮演奇兵，是金塊能夠擊敗快艇晉級次輪賽事的重要功臣。
