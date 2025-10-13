聽新聞
NBA／開季前夕遭逢左拇指UCL 國王射手將缺席4至6周
國王隊鋒線射手穆雷（Keegan Murray）在上周與拓荒者的季前賽中遭遇左手拇指十字韌帶撕裂傷，後經國王隊確認，他接下來將缺席4至6周。
依據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，國王隊宣布穆雷將缺席4至6周。他接著寫道，此次受傷發生在穆雷生涯的「關鍵時刻」，原因在於他下周將有資格與球隊商討續約事宜，若無法在10月20日的最後期限之前達成協議，他將在明年夏天成為受限制自由球員。
隨著穆雷即將進入他生涯第4個賽季，在球團近幾年的栽培下，他迅速成為國王隊的重要球員。上賽季場均12.4分、6.7籃板與1.4助攻，投籃命中率為44.4%，三分球命中率為34.3%，罰球命中率為83.3%。
他在2022年新秀賽季期間，穆雷單季共投進206顆三分球，打破先前由騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）保持的NBA歷史新秀單賽季投進最多三分球的紀錄。
穆雷將在接下來接受手術並重新評估，這意味著國王隊這位年輕的大前鋒將至少缺席例行賽開賽後的前10場比賽。
