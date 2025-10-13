快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／開季前夕遭逢左拇指UCL 國王射手將缺席4至6周

聯合新聞網／ 綜合報導
國王前鋒穆雷。 路透社
國王前鋒穆雷。 路透社

國王隊鋒線射手穆雷（Keegan Murray）在上周與拓荒者的季前賽中遭遇左手拇指十字韌帶撕裂傷，後經國王隊確認，他接下來將缺席4至6周。

依據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，國王隊宣布穆雷將缺席4至6周。他接著寫道，此次受傷發生在穆雷生涯的「關鍵時刻」，原因在於他下周將有資格與球隊商討續約事宜，若無法在10月20日的最後期限之前達成協議，他將在明年夏天成為受限制自由球員。

隨著穆雷即將進入他生涯第4個賽季，在球團近幾年的栽培下，他迅速成為國王隊的重要球員。上賽季場均12.4分、6.7籃板與1.4助攻，投籃命中率為44.4%，三分球命中率為34.3%，罰球命中率為83.3%。

他在2022年新秀賽季期間，穆雷單季共投進206顆三分球，打破先前由騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）保持的NBA歷史新秀單賽季投進最多三分球的紀錄。

穆雷將在接下來接受手術並重新評估，這意味著國王隊這位年輕的大前鋒將至少缺席例行賽開賽後的前10場比賽。

國王 Donovan Mitchell

相關新聞

NBA／紫金雙星至今尚未亮相 湖人主帥透露唐西奇將搶先復出

湖人將在台灣時間21日於開幕戰對上老對手勇士隊，近期球隊也展開熱身賽賽事，不過目前陣中的兩大巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）至今都尚未出戰。但根據湖人總

NBA／獨行俠狀元郎全能數據搶眼 主帥基德大讚這項特質

獨行俠隊今天在主場美國航空中心（American Airlines Center）迎戰黃蜂隊，儘管以116：120吞敗，...

NBA／開季前夕遭逢左拇指UCL 國王射手將缺席4至6周

國王隊鋒線射手穆雷（Keegan Murray）在上周與拓荒者的季前賽中遭遇左手拇指十字韌帶撕裂傷，後經國王隊確認，他接下來將缺席4至6周。 依據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slat

NBA／投籃後被犯規仍算數 最大受益者柯瑞稱新規則來的「太晚」

本賽季聯盟將採用新規則，當防守球員在投籃後觸碰到投籃者的手或手臂，仍然會被判罰。被認為是新規則最大受益者的勇士球星柯瑞（Stephen Curry），近日在受訪時表示，認為這項規則來得「有點太晚」。

NBA／美媒公布現役最「矮」 河村勇輝173公分領跑全聯盟

繼聯盟最「重」名單後，美媒近日又公布一份聯盟最「矮」名單，毫無疑問地，來自日本的公牛隊後衛河村勇輝以173公分的身高，成為這份名單中的榜首。此外，「老船長」保羅（Chris Paul）、康利（Mike

NBA／22年新秀殘酷二選一 金塊偏好用7.7億大約續留布勞恩

據美媒透露，上賽季打出身價的金塊小將布勞恩（Christian Braun），正在尋求更大合約的可能，而這筆新秀續約金額預估將高達一年2500萬至3000萬美元（約新台幣7.7億至9.2億元）之間。而

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。