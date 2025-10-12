NBA／紫金雙星至今尚未亮相 湖人主帥透露唐西奇將搶先復出

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星唐西奇（左）。 路透社
湖人球星唐西奇（左）。 路透社

湖人將在台灣時間21日於開幕戰對上老對手勇士隊，近期球隊也展開熱身賽賽事，不過目前陣中的兩大巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）至今都尚未出戰。但根據湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的說法，唐西奇將在剩餘4場季前賽中的2場賽事中復出。

數天前，湖人球團已經宣布，詹姆斯由於臀部神經傷勢，將缺席季前賽剩餘比賽和例行賽的前幾場比賽，預計缺席3至4周，具體歸期仍未定。而唐西奇則是在今夏代表斯洛文尼亞出戰歐錦賽後，現正處在休養階段。

雖然詹皇高機率無法在開幕戰亮相，但好消息是，唐西奇即將迎來復出，正如瑞迪克接受ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）採訪時表示，唐西奇將參加球隊剩餘4場季前賽中的2場比賽。

新賽季將邁入生涯第8個賽季的唐西奇，上賽季身披紫金戰袍時，在例行賽28場賽事中，他場均得到28.2分、8.1個籃板和7.5次助攻。在休賽季瘦身有成的他，加上歐錦賽經驗的洗禮，唐西奇的整體數據將有望在接下來的賽季中進一步提升。

湖人 LeBron James Luka Doncic JJ Redick

湖人將在台灣時間21日於開幕戰對上老對手勇士隊，近期球隊也展開熱身賽賽事，不過目前陣中的兩大巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）至今都尚未出戰。但根據湖人總

