NBA／美媒公布現役最「矮」 河村勇輝173公分領跑全聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝身高僅173公分。 美聯社
河村勇輝身高僅173公分。 美聯社

繼聯盟最「重」名單後，美媒近日又公布一份聯盟最「矮」名單，毫無疑問地，來自日本的公牛隊後衛河村勇輝以173公分的身高，成為這份名單中的榜首。此外，「老船長」保羅（Chris Paul）、康利（Mike Conley）、「范喬丹」范弗利特（Fred VanVleet）等名將也入列。

據《BasketNews》作家庫扎斯（Edvinas Kuzas）寫道，來自日本的河村勇輝是目前NBA現役最矮球員，他身高僅為173公分，這與一般人並無太大差距。然而，俗話說「人小志氣高」，身材的缺陷並沒有限制他的籃球夢想，他於今夏與公牛簽訂了一份雙向合同，並且在夏季聯賽中表現出色，給人留下深刻印象。

上賽季他效力於灰熊，出戰22場比賽，場均交出1.6分和0.9次助攻，雖然帳面數據並不亮眼，但是他在比賽中數次展現精彩的助攻美技，幫助隊友得分。另外，他的進攻也不惶多讓，不僅速度奇快，還能利用熟練的腳步騙開對手重心，完成跳投得分。

排在河村勇輝之後的是獨行俠隊的新秀R.奈哈德（Ryan Nembhard），他的身高為180公分。值得注意的是，他是溜馬隊後衛A.奈哈德（Andrew Nembhard）的弟弟。

在這些最矮球員的名單中，除了有知名球星外，甚至不乏有巨星等級的球員在內，例如保羅、范弗利特、羅瑞（Kyle Lowry）、康利等等，這代表著身高並不能阻礙矮個子球員打出名堂，只要具備良好的持球技巧、解讀比賽的球商、求勝心等等，當然還有後衛必備的投射能力，仍能在聯盟中佔有一席之地。

河村勇輝。截圖自河村勇輝IG
河村勇輝。截圖自河村勇輝IG

河村勇輝 Chris Paul Kyle Lowry

