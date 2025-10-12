NBA／22年新秀殘酷二選一 金塊偏好用7.7億大約續留布勞恩
據美媒透露，上賽季打出身價的金塊小將布勞恩（Christian Braun），正在尋求更大合約的可能，而這筆新秀續約金額預估將高達一年2500萬至3000萬美元（約新台幣7.7億至9.2億元）之間。而倘若金塊同意用更高金額續簽他，由於豪華稅的限制，他們將可能損失一名後場戰力。
據資深記者費雪（Jake Fischer）透露，隨著新秀合約將到期，布勞恩正在尋求一份年薪約3000萬美元的新秀續約合同，但他指出，最終的年薪可能僅落在2500萬美元。
在2023年金塊奪冠重要功臣之一的布朗（Bruce Brown）離隊後，更為年輕的布勞恩獲得提拔，並擔綱起球隊陣中攻防兩端的重要角色，上賽季他場均上場時間將近34分鐘，平均攻下15.4分、5.2籃板與2.6助攻，三分命中率達39.7%，各項數據皆創生涯新高。
憑藉著布勞恩的出色表現，以及他在關鍵時刻的穩定發揮，讓他成為金塊球團優先考慮續約的對象。與此同時，金塊隊的管理層正在處理棘手的奢侈稅和日益收緊的薪資上限。
費雪進一步指出，若成功續約布勞恩，金塊並無充足的銀彈續約替補後衛華森（Peyton Watson），這意味著華森高機率將離隊。上賽季，華森平均出戰24分鐘，繳出8.1分、3.4籃板的成績。
布勞恩與華森兩人同為2022年首輪秀，在場上位置都是2、3號都能勝任的鋒衛型球員，在他們金塊效力3個賽季中，若單從數據以及球場上的重要性來說，明顯布勞恩最終續留球隊的機率更高。
