NBA／獨行俠狀元郎全能數據搶眼 主帥基德大讚這項特質
獨行俠隊今天在主場美國航空中心（American Airlines Center）迎戰黃蜂隊，儘管以116：120吞敗，但18歲的選秀會「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）的主場處女秀出現不少精彩畫面，包括一次空中接力灌籃，讓總教練基德（Jason Kidd）讚狀元郎的表現遠比實際年齡成熟。
先發出賽24分鐘的佛雷格，上半場表現活躍，能傳能投，抄截和籃板也有貢獻，基德說：「他解讀比賽的能力非常高，攻守兩端都有競爭力，最突出的一點是他只想贏球。」基德表示，佛雷格不在意出手多寡和上場時間，只想要球隊獲勝，是名充滿韌性的球員，「這是最顯眼的一點，他為了勝利競爭。」
今天有11分、3籃板、4助攻、3抄截的佛雷格也說，比賽中會忠於自我，用不同方式來影響比賽。
佛雷格是季前總經理調查中的新人王大熱門，基德對如此結果不意外，「我想他們知道誰是最好的，每個人都有自己想法，我們不會把這看太重，我們要看的是賽季結束後隊友如何評價他，但我們也相信他有能力在這聯盟中長期保持出色表現。」
除了年僅18歲的選秀會狀元，獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）也只有21歲，都是獨行俠未來的基石，不過基德也強調，展望未來外也要專注當下，「你們討論未來，但我們談得是現在。」
