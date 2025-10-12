NBA／今夏補強有目共睹 約柯奇謙虛表示：我們從來都不是奪冠熱門

今年季後賽在搶七大戰中，遺憾敗給雷霆的金塊，休賽季積極展開補強，網羅許多即戰力好手，包含強森（Cameron Johnson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）等人，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）近日受訪時表示，對於新賽季能否奪冠，他仍持保留態度。

約柯奇首先承認金塊隊在這個忙碌的休賽期後，陣容的確有所提升，但對於金塊隊在2025-26年賽季的前景，以及他們能否重返冠軍隊之姿，他並沒有大放厥詞，而是以謙虛的態度回應記者的問題。「我覺得我們從來都不是奪冠熱門，即使我們贏了。自從我來到這裡，我並沒有感受到壓力，」約基奇低調說道。

約柯奇接著進一步指出，「他們（雷霆隊）絕對是被各隊追趕、鎖定的一方，他們打得不錯。」

雷霆與金塊在上賽季西部半決賽中一路血戰至G7，最終俄城軍以125：93的壓倒性優勢贏得搶七，淘汰了金塊隊，最終奪下該年的冠軍金盃。金塊隊雖然飲恨未能挺進西決，但從當時與雷霆的系列賽來看，倘若金塊過了西區次輪這一關，他們將很可能繼2023年後再度奪下一座冠軍。

Nikola Jokic was asked about OKC being heavy favorites to win the title this year.



His response: "Hopefully we can be the silent -- how do you say it? -- the silent knight. Silent horse. Dark horse."



2025年10月10日

誓言捲土重來的金塊隊在今年夏天，球隊整體陣容進行了全面重組，不僅將原先「隊史最多勝」的總教練馬龍（Michael Malone）開除，扶正艾德曼（David Adelman）接掌兵符。更透過一筆筆的交易引進瓦藍邱納斯、小哈德威與布朗（Bruce Brown）等，並將三巨頭之一的波特（Michael Porter Jr.）送到籃網，換回功能更明確、不占球權的強森。

最後，約柯奇強調：「希望我們能夠成為一匹沉默的黑馬。」新賽季開打已進入倒數階段，屆時金塊隊在西區將是一支不容小覷的勁旅。