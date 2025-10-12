NBA／不是威廉森、唐西奇 現役全聯盟最「胖」的是他！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇（左）與威廉森（右）。 路透社
隨著新賽季開打進入倒數階段，美媒也在近期公布了聯盟現役球員的體重排行。內線球員如約柯奇（Nikola Jokic）、威廉森（Zion Williamson）、諾基奇（Jusuf Nurkic）、洛培茲（Brook Lopez）榜上有名，而灰熊隊的華裔中鋒周志豪（Zach Edey）則位居該名單之冠。

現代籃球的演變，從過去的內線肉搏，到近幾年的快打旋風、小球戰術等等，在球場上的節奏越來越快，使得傳統大中鋒逐漸式微，近幾個賽季噸位達「重量級」的球員數量明顯減少許多。在過去，主宰聯盟的重磅球員如體重曾達415磅（188公斤）的「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）、或是巴克利（Charles Barkley）等人，都是球隊中的絕對核心。

如今，真正的背框型大個子球員已經很少見了，他們已被那些移動靈活、多才多藝、能跑能防、還能接高空球的「新形態」大個子所取代。

儘管球風與打法的轉變，使得大體重球員的數量不如以往，但聯盟中仍有幾名球員的體重依舊相當可觀。灰熊的周志豪是目前現役最重的球員，他的體重達305磅（138公斤），而歐洲大個子組合諾基奇和約柯奇則緊隨其後，體重分別為290磅（131公斤）和284磅（128公斤）。

樂透順位加入灰熊的周志豪，可說是跌破外界眼鏡。（路透） 林鴻祥
樂透順位加入灰熊的周志豪，可說是跌破外界眼鏡。（路透） 林鴻祥

身為「大體重俱樂部」的一員，鵜鶘狀元威廉森自2019年進入聯盟以來，其體重也一直是人們熱議的話題，甚至被球迷戲稱「胖虎」。在2025-26賽季之前，他的官方體重為284磅（129公斤），這讓他並列NBA第3重的球員，但如今這份資料可能需要更新，根據最近的報導顯示，今夏瘦身有成的威廉森在體能逐漸恢復後，體重達到了新秀賽季以來的最輕水平，為264磅（約120公斤），整整甩肉近10公斤。

另一位過去也被詬病身材管理不佳的球員，為湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic），身為後衛的他甚至上賽季體重一度達270磅（122公斤），不過從今夏他在歐錦賽以及各項訓練中的影像來看，他明顯瘦了一圈。

除了周志豪、諾基奇和約柯奇外，其他大體重球員依序排行為威廉森、洛培茲、克林根（Donovan Clingan）、安比德（Joel Embiid）、佐蒙德（Andre Drummond）與拓荒者新秀楊瀚森等人。

Nikola Jokic Zion Williamson Jusuf Nurkic Luka Doncic

