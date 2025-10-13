NBA／投籃後被犯規仍算數 最大受益者柯瑞稱新規則來的「太晚」

本賽季聯盟將採用新規則，當防守球員在投籃後觸碰到投籃者的手或手臂，仍然會被判罰。被認為是新規則最大受益者的勇士球星柯瑞（Stephen Curry），近日在受訪時表示，認為這項規則來得「有點太晚」。

過去，當進攻方投籃出手後，防守者若觸碰到其手部區域，屬於合法動作，裁判不會吹罰。如今聯盟方為加強對投籃者的保護，在2025-26年賽季該動作將被判定為犯規，這對投射快狠準的柯瑞來說可謂大利多，不僅因為他可以因此賺取更多站上罰球線的機會，更重要的是新規則可以減低他受傷的風險。

在最近的記者會上，柯瑞分享了他對投籃犯規判罰新規則的看法，「對我來說，新規則有點姍姍來遲。」

柯瑞繼續說道：「當防守者撲防時觸碰到投籃者的手臂和手之類的，那就不是正規的籃球動作了。這與影響投籃無關。這更像是將對手置於危險之中，諸如此類。而且這是可以避免的；你仍然可以打出出色的防守，以避免犯規。」

「你可以進行對抗，做一些正常的籃球防守，正常的投籃對抗，但不能用犯規的方式去干擾投籃，所以我很感激新規則的出現，因為如果再發生這種情況，我肯定會爭辯。這就是籃球的一部分。」柯瑞解釋道。

新規則的改變不僅能確保進攻球員在對抗投籃時更加安全，還能提供射手更大的出手空間，這使得防守球員不會想因為在對抗投籃時過於積極而輕易犯規。上賽季場均三分出手達11.2次、命中4.4記三分彈的柯瑞，新賽季有望在進攻端打出更火燙的表現。

Warriors’ Steph Curry’s early impressions of the hot-stove contact on the shooting arm rule change after his 4-point play last game:



“We’ve been trying get that called for years so I do appreciate that as a shooter. I’m sure I’ll argue one if it happens to me on the other end.” pic.twitter.com/gp6qcA2Cf8 — Kenzo Fukuda (@kenzofuku) 2025年10月10日