NBA／哥哥穿31號、弟弟穿30號 柯瑞兄弟在公開訓練互換球衣

「過去是對手，如今是隊友」，小柯瑞（Seth Curry）在今夏完成與哥哥柯瑞（Stephen Curry）並肩奮戰的夢想。兩人在本週勇士球館大通中心的公開訓練中，甚至還一度互換各自的球衣號碼練球，展示兄弟間的好交情。

今夏勇士球團在處理完畢庫明加（Jonathan Kuminga）的續約難題後，緊接著進行一系列的補強，包含霍福特（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）等人，這其中也包含勇士球星柯瑞的弟弟小柯瑞，過去兩人生涯多次在球場上交手，如今首度迎來「合體」。

小柯瑞的這份合同的性質是屬於訓練營合約，意味著他僅能代表勇士參加訓練營和季前熱身賽。待至開季後一個月左右，等到陣容大致底定後，勇士會再度簽下他。

Seth Curry is wearing No. 30 and Steph is wearing No. 31 at Warriors open practice 😂 pic.twitter.com/RSllSqf2py — 95.7 The Game (@957thegame) 2025年10月10日

在小柯瑞職業生涯大部分時間內，他都穿著30號球衣，包括近幾年效力籃網、獨行俠和黃蜂隊時期。在此之前，他曾在76人隊效力兩個球季，當時他身披31號球衣，而在職業生涯早期效力其他球隊時，他輾轉於30號、31號和10號球衣之間。

因此，當小柯瑞加入金州勇士隊時，他會選擇什麼號碼就成了外界矚目的焦點。然而，他最終卻未能說服哥哥讓出30號球衣，小柯瑞開玩笑說道：「我試過從他那裡買。」 並接著提到，「他（柯瑞）說他不需要錢。」

小柯瑞將穿31號球衣。 美聯社

不過，讓人感到驚喜的是，在勇士隊一年一度的公開訓練營中，這兩兄弟交換彼此的球衣，哥哥柯瑞改穿31號、弟弟小柯瑞則穿上夢寐以求的30號球衣。此舉讓勇士球迷看到了兄弟倆的好交情；同時也提醒人們，在球場上看到柯瑞兄弟同隊是多麼難得的一件事。

現年35歲的小柯瑞，生涯曾效力過9支球隊，上賽季效力黃蜂時，他場均有6.5分、1.7籃板，同樣以神射手著稱的他，三分命中率仍維持在45.6%的高檔水準。