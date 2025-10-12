快訊

NBA／詹姆斯缺席開幕戰 唐西奇談定位：能贏球都好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇在詹姆斯缺陣期間將扛起球隊。 法新社
唐西奇在詹姆斯缺陣期間將扛起球隊。 法新社

NBA新賽季倒數計時，湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）卻因坐骨神經痛，確定將缺席開幕戰， 不過湖人另一名超級球星唐西奇（Luka Doncic）認為，自己責任不會因詹姆斯無法出賽變重，上場就是全力以赴。

唐西奇今天球隊訓練後提到，不覺得自己要因詹姆斯不在而扛起更多責任，「我就是想打球，不論我做得多或少，只要能贏球，我會不惜一切。」

湖人熱身賽前2戰在詹姆斯和唐西奇雙雙缺陣下都輸球，明天第3戰再碰勇士隊，總教練瑞迪克（JJ Redick）表示唐西奇是否出賽還未定；湖人教頭提到，剩下的4場熱身賽，唐西奇將在其中2場上陣。

26歲的唐西奇今年夏天投入歐錦賽，率斯洛維尼亞晉級的過程磨損不少體力，他也承認為國家隊打了一個月後需要調整，「顯然這是一個漫長的球季，就是因為這樣。」

詹姆斯預計休息3到4周，瑞迪克當然希望「詹皇」盡快回歸，「有些事可能會有點棘手，先發會怎麼排現在還不明朗，這些都是他回來前的現實，我們必須找到解決之道。」

先發不二人選的唐西奇透露，訓練營休息時和詹姆斯「有很多對話」，對兩人的關係有加分效果，且詹姆斯雖無法上陣，在板凳席透過聲音也能發揮作用。

唐西奇不諱言，詹姆斯無法上場對湖人是很大改變，但球隊也有許多好手，「他是很好的球員，幫助我們很多，但最終我們的心態必須是『另一個要挺身而出』。」

