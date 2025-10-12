NBA／想待多久就待多久！ 總管小鄧利維力挺柯爾留任

快訊

柯爾是否會跟柯瑞、格林共進退，外界很關注。 美聯社
隨著金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）進入現有合約的最後一年，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近日接受《95.7 The Game》節目訪問時，對於柯爾是否續留執教給出明確回應。

「技術上來說，沒錯，但我不會這麼去定義這件事。這不是一般教練進入合約年時那種即將到期、可能處於看守狀態的教練。我們很清楚他在球隊的重要性。」小鄧利維說道。

小鄧利維進一步表示，「柯爾在這裡已經很久了，是球隊不可或缺的一部分。就我而言，只要他想留下，他可以待多久都行。們會給他整個球季的時間，讓他自己去感受、評估自己的狀態，不論是心理還是生理上。」

小鄧利維也坦言，即使未來柯爾執教時間可能超過柯瑞（Stephen Curry）的球員生涯，但他仍難以想像兩人分開的畫面。

小鄧利維力挺柯爾留任總教練。 美聯社
「很難想像柯爾離開，或是看到柯瑞在沒有柯爾的情況下結束生涯。我相信一切都會順利。我們會依照柯爾的節奏來走，現在他只想順其自然，看這個賽季的情況如何，我們完全沒問題。」小鄧利維補充道。

對此，柯爾在接受《NBC Sports Bay Area》的《TK Show》訪問時，表示非常感謝小鄧利維與球團的支持，並強調自己並沒有打算退休，仍會以「一年一年的方式」評估自己的執教生涯。

「我覺得小鄧利維很尊重我的想法，他了解我目前的職業階段，也明白球團整體的狀況。對我而言，我只希望確保一切都『感覺是對的』，對他們來說也是。」柯爾表示。

新賽季即將開打，柯爾正著手規劃2025–26年球季的勇士先發陣容，這將是他首次完整執教包含「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）與老將霍福特（Al Horford）的球季。儘管外界持續關注他的續約問題，但球團態度明確，柯爾的未來也將由自己決定。

