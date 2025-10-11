NBA／楊瀚森背後運球單節狂砍14分驚豔全場 網：拓荒者有約柯奇

中國長人楊瀚森今天在季前賽大爆發，第三節狂砍14分，幫助拓荒者隊終場以124：123險勝國王隊。

楊瀚森首節上場4分鐘，得到2分，但吞下3次犯規。第三節楊瀚森大爆發，單節5投5中狂轟14分，包含一次假動作後，背後運球，切入上籃強取2分。

拓荒者靠著勒夫（Caleb Love）末節關鍵時刻連得8分，以1分之差帶走勝利。楊瀚森全場打17分鐘，8投5中，三分球3中2，罰球4投全中，攻下16分4籃板1助攻，有3次火鍋，但也有3次失誤和5次犯規。

拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）賽後受訪時盛讚楊瀚森，「他訓練營就曾有這種精彩表現，我們大家都會驚訝，這不是他這種大體型球員能做到的事。」

NBA官方社群帳號分享楊瀚森本場精華影片，球迷們紛紛表示，「中國約柯奇（Nikola Jokic）」、「我為拓荒者球迷開心，你們有自己的約柯奇」、「我喜歡有技術的大個子」、「小丑是你們嗎」、「這兄弟比艾頓（Deandre Ayton）好」。