快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

NBA／楊瀚森背後運球單節狂砍14分驚豔全場 網：拓荒者有約柯奇

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森(左)。 美聯社
楊瀚森(左)。 美聯社

中國長人楊瀚森今天在季前賽大爆發，第三節狂砍14分，幫助拓荒者隊終場以124：123險勝國王隊。

楊瀚森首節上場4分鐘，得到2分，但吞下3次犯規。第三節楊瀚森大爆發，單節5投5中狂轟14分，包含一次假動作後，背後運球，切入上籃強取2分。

拓荒者靠著勒夫（Caleb Love）末節關鍵時刻連得8分，以1分之差帶走勝利。楊瀚森全場打17分鐘，8投5中，三分球3中2，罰球4投全中，攻下16分4籃板1助攻，有3次火鍋，但也有3次失誤和5次犯規。

拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）賽後受訪時盛讚楊瀚森，「他訓練營就曾有這種精彩表現，我們大家都會驚訝，這不是他這種大體型球員能做到的事。」

NBA官方社群帳號分享楊瀚森本場精華影片，球迷們紛紛表示，「中國約柯奇（Nikola Jokic）」、「我為拓荒者球迷開心，你們有自己的約柯奇」、「我喜歡有技術的大個子」、「小丑是你們嗎」、「這兄弟比艾頓（Deandre Ayton）好」。

楊瀚森 拓荒者

相關新聞

NBA／楊瀚森背後運球單節狂砍14分驚豔全場 網：拓荒者有約柯奇

中國長人楊瀚森今天在季前賽大爆發，第三節狂砍14分，幫助拓荒者隊終場以124：123險勝國王隊。 楊瀚森首節上場4分鐘，得到2分，但吞下3次犯規。第三節楊瀚森大爆發，單節5投5中狂轟14分，包含

NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

今（11日）勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受《95.7 The Game》訪問時明確表示，儘管柯瑞（Stephen Curry）已經37歲，但仍維持極高競爭力，因此不會輕易

TPBL／國王頒發冠軍戒 林書豪期盼看見李愷諺、林書緯成雙巨頭

TPBL新賽季開幕戰今天在新莊體育館開打，衛冕軍新北國王隊也在賽前領取上賽季冠軍戒指，不過包括退休的林書豪、轉戰日本的前...

NBA／尼克拒放人！布朗森被列「非賣品」 不參與字母哥交易談判

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，紐約尼克在今夏與公鹿針對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的潛在交易中，明確表態球隊主控布朗森（Jalen

NBA／「四分衛指揮全場」勇士希爾德誇格林：史上最偉大防守者

勇士射手希爾德（Buddy Hield）近日接受《NBC Sports》記者柏克（Kerith Burke）主持的《Dubs Talk》專訪時，對老將格林（Draymond Green）讚譽有加，直言

NBA／全明星周末新賽事？ 唐西奇看好溫班亞瑪、厄文奪「單挑之王」

近年來，NBA全明星周末因星度不足、商業廣告過多及球員態度而飽受批評，上賽季推出的全新「四隊制」賽制更被許多球迷與分析師批評為「史上最糟的一屆」。 對此，根據美國稍早報導，NBA確實正在考慮在新

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。