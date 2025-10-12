NBA／巴特勒主宰勇士隊內賽 柯瑞苦笑：不太喜歡看到這樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)與巴特勒。 美聯社
勇士進行了一場隊內對抗賽，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）成為全隊上下一致讚賞的焦點。總教練柯爾（Steve Kerr）更是盛讚，「他的表現真的非常出色。」

「他並不在我那一隊，我其實不太喜歡看到這樣。但這正顯示出我們能達到的上限。有這樣一個隨時知道如何贏球的球員，讓人安心。」柯瑞（Stephen Curry）半開玩笑地說。

柯瑞進一步指出，「他在攻防兩端都非常有影響力，總能找到自己的節奏、展現出競爭意志。我們最近的練球強度一直很高，這場雖然不是每天都比賽那種節奏，但他從一開始就主動進攻籃框，掌握比賽節奏。」

此外，射手射手希爾德（Buddy Hield）同樣對這位剛滿36歲的老將給予高度評價，「Jimmy主宰了整個訓練，他的狀態非常好，看起來很專業、很投入，整體能量也非常棒。」

「我覺得他今天真的再提升了一個檔次，他不像以往那樣話多、挑釁，而是以沉默的方式主宰比賽，用表現說話。」希爾德補充道。

「士官長」巴特勒。 美聯社
事實上，巴特勒過去在公牛、公鹿、76人，甚至熱火時期，都曾傳出他在隊內練球中主宰全場的傳聞。

最著名的一次發生在2018–19年賽季效力於灰狼，當時巴特勒提出交易申請三周後，率領板凳球員擊敗包括4位先發主力在內的球隊，並多次針對唐斯（Karl-Anthony Towns）展現強勢態度，最終仍以「贏家」身分脫穎而出。

儘管巴特勒上賽季季中才加入球隊，仍在季後賽衝刺階段展現關鍵影響力。本季巴特勒得以參與完整訓練營，甚至在正式集訓前，親自安排隊友共同訓練。雖然他將缺席周一對決湖人的第3場熱身賽，但據柯爾透露，巴特勒仍會前往洛杉磯參與後續的練習。

