NBA／尼克拒放人！布朗森被列「非賣品」 不參與字母哥交易談判

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，紐約尼克在今夏與公鹿針對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的潛在交易中，明確表態球隊主控布朗森（Jalen Brunson）為「非賣品」，不會被納入任何交易方案。

消息人士指出，早在8月雙方初步接觸時，尼克就已將布朗森列為「不可觸碰」名單。這位於2022年加盟紐約的後衛，不僅迅速成為球隊門面，也憑藉穩定表現入選年度最佳第二隊陣容，深受球迷喜愛。

布朗森在2024年夏天與尼克提前續約4年，總值1億5650萬美元，對比他如果等到2025年才談合約大概少拿了約1億1300萬美元。尼克管理層視這份合約為「超值核心資產」，讓球隊在面臨嚴酷的「第二層硬上限（2nd Apron）」豪華稅時代之下，仍能保持靈活操作空間，相較其他豪門更具財務優勢。

隨著新任總教練布朗（Mike Brown）上任，布朗森的新賽季角色也可能出現變化。布朗預計導入更多「球權分享」與「傳導導向」的進攻體系，與前任主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）重視擋拆與個人持球創造的風格截然不同。

據悉，尼克曾以唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）與羅賓森（Mitchell Robinson）為核心籌碼，構建出初步的交易包裹，希望能爭取「字母哥」加盟。而布里吉斯（Mikal Bridges），因當時交易限制無法出手，但未來仍也可能被納入後續談判名單。