NBA／艾頓生涯關鍵年？巴克利直言壓力會比詹皇、唐西奇更大

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利認為艾頓將是湖人新賽季的關鍵人物。 路透社
NBA傳奇球星傳奇球星巴克利（Charles Barkley）近日在《ESPN》節目中表示，狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）將是球隊新賽季的關鍵人物。他認為，艾頓肩上的壓力甚至比球隊兩大核心球星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）更大，因為他的自由球員身份即將到來，而他在例行賽的表現將直接決定他的職業前途。

巴克利說，「我們都知道唐西奇和詹姆斯會做到他們該做的事，關鍵會是艾頓。他必須打得好，因為他將成為自由球員。他在鳳凰城與波特蘭時因不開心而想離開。」

「但你知道，像他這樣的自由球員，必須打出好表現。如果他與唐西奇和詹姆斯同隊時都打不好，那他就真的不會打球了。我的意思是，身為內線球員，你在這兩人身邊只要衝刺跑位，就能輕鬆拿到上籃、灌籃或空接得分。」巴克利進一步說明。

巴克利補充道，「這確實是個好情況，但他必須打出高水準的表現。他必須在這兩人身後扛起防守。因為詹姆斯現在已經不是出色的防守者，唐西奇從來也不是。他得彌補球隊的籃板劣勢，畢竟湖人經常派出相對矮小的陣容。」

艾頓上個賽季僅出賽40場，平均上場30.1分鐘，繳出14.4分、10.2籃板、1.6助攻和1火鍋的成績，在現今NBA內線群中只能算中上水準，稱不上頂尖。

今年夏天艾頓以兩年1660萬美元的合約加盟洛杉磯湖人，第2年為球員選項。根據合約條款，艾頓球季結束後將有3種選擇：首先，他可以選擇跳出合約，趁著薪資空間較寬鬆、而詹姆斯可能不再續留的情況下，尋求一份更大的延長合約。另一個選項，選擇執行球員選項，再多待一年，等到2027年再爭取更大的合約。不過，若他本季表現不佳，情況將變得危險。

最後，若他選擇執行球員選項卻持續低迷，恐將被迫淪為板凳角色、身價下滑；反之，若他表現不佳卻選擇跳出合約賭自己，那等於用一個糟糕賽季去押注整個職業生涯。

Deandre Ayton LeBron James Luka Doncic ESPN Barkley 湖人

