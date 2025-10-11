NBA／「四分衛指揮全場」勇士希爾德誇格林：史上最偉大防守者

勇士射手希爾德（Buddy Hield）近日接受《NBC Sports》記者柏克（Kerith Burke）主持的《Dubs Talk》專訪時，對老將格林（Draymond Green）讚譽有加，直言他是這籃球史上最偉大的防守者。

「他絕對是名人堂等級的球員，他的防守實力早已獲得認可，他可能是這項運動有史以來最偉大的防守者。他在場上如何調度、防守、指揮全隊，就像是後場的四分衛一樣，真的令人印象深刻。」希爾德說道。

事實上，許多NBA圈內人士也認為格林是史上最頂尖的防守者之一。格林效力勇士將邁入第14個賽季，協助球隊奪下四座NBA總冠軍，他在防守端的智慧與溝通能力，是勇士王朝成功的重要基石。

儘管職業生涯至今僅獲得過一次年度最佳防守球員，但格林不僅是防守悍將，更像是一位「防守指揮官」。

希爾德進一步指出，「他給人一種大哥的感覺。他是個有同理心的領袖，也是球隊的心臟。他非常渴望勝利，所以無論他說什麼，都不是出於惡意。他經歷過無數戰役，清楚如何贏球。」

「他講的每一句話我都不會誤解，因為我知道他只是想讓我變得更好……他是這項運動史上最出色的競爭者之一。」希爾德補充道。

此外，希爾德強調，格林不僅是球隊的精神象徵，更是在攻防兩端定下基調的靈魂人物，「我喜歡和他並肩作戰，因為我知道，他每一次都會在我背後支撐著我。」