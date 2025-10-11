快訊

NBA／轉披綠衫首戰就遭逆轉 西蒙斯：一開始有點緊張

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西蒙斯(右)。 路透
西蒙斯(右)。 路透

塞爾蒂克隊今天在熱身賽第二場比賽作客暴龍隊主場，在最多領先到對手27分的情況下，卻在比賽最後1.9秒遭到暴龍莫波（Jonathan Mogbo）準絕殺，以105：107吞下敗仗，賽後「綠衫軍」主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）也直言，這是球隊年輕球員必須經歷的過程。

塞爾蒂克在今年休賽季歷經陣容異動後，熱身賽首戰先是在布朗（Jaylen Brown）領軍下擊敗灰熊隊，但今天作客暴龍主場包括布朗、懷特（Derrick White）等主力皆未出賽，反倒是今夏透過哈勒戴（Jrue Holiday）交易案加盟的西蒙斯（Anfernee Simons）首度在熱身賽披掛上陣。

西蒙斯本場比賽上場26分鐘攻下18分外帶3助攻，搭配上普里查德（Payton Pritchard）以及面對前東家的布徹（Chris Boucher）分別攻下19分，助「綠衫軍」在上半場就大幅領先暴龍。

不過易籃後雙方陸續換上替補球員後，暴龍也吹起反攻號角，甚至在第四節最後3分45秒還14分落後的情況下，一路急起直追，並靠著莫波倒數1.9秒的準絕殺上籃，以2分差距逆轉勝出。

對於球隊從一路領先到27分最終遭到逆轉，馬祖拉坦言這不過是熱身賽，也正好是讓年輕球員經歷這些起伏的機會，談到兩名今夏加盟的新援，馬祖拉在談到布徹時說：「他一直非常出色，且求勝心很強，工作態度也非常認真。他已經32歲卻能隨時在場上場下都保持如此充沛精力，這令人印象深刻。」

至於西蒙斯談到在新東家的首場熱身賽表現時則說：「一開始我確實有點緊張，但到了下半場我稍微冷靜了一點，並開始打出一些自己認為正常的表現。」

塞爾蒂克 暴龍

