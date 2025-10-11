NBA／「宇宙啦啦隊」香港新聞系超甜美女祖安娜勇於追夢 竟最愛台灣這一味

NBA海外熱身賽於今年在澳門舉行，迎來太陽與籃網對決，由NBA轉播單位緯來電視網打造「宇宙啦啦隊」登上現場系列活動亮相，受到當地球迷及媒體注目，寫下台灣史上首次紀錄，此次參與啦啦隊成員之一祖安娜，本身來自香港又是畢業於新聞系，面對當地媒體粵語採訪談笑自若，同時長相甜美受人喜愛，做了最好宣傳。

現年22歲的祖安娜，今年大學畢業後得知台灣進行「宇宙啦啦隊」徵選活動於是勇於報名參加，她了解台灣職棒啦啦隊火紅程度，想趁自己年輕去體驗一下，很開心能過一路通過選拔，來到最後決選階段。

緯來電視網「宇宙啦啦隊」在NBA熱身賽系列賽活動亮相。記者王樹衡／澳門攝影

她知道同樣來自香港的中信兄弟知名啦啦隊隊員洗迪琦，透過這位前輩讓她台灣對啦啦隊文化有所認知，加上本身就非常喜歡台灣人親切有人情味，選拔期間已住在台灣一個月，自己給台灣的評價是「99」分。

最後提及台灣最喜歡的食物，祖安娜馬上就回答「地瓜球」，她說香港雖也有地瓜球，但跟台灣相比，台灣更為道地而且便宜，成為她最喜愛的一味。

祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)