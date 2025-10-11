快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

NBA／「宇宙啦啦隊」香港新聞系超甜美女祖安娜勇於追夢 竟最愛台灣這一味

聯合新聞網／ 記者王樹衡／澳門報導
祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)
祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)

NBA海外熱身賽於今年在澳門舉行，迎來太陽與籃網對決，由NBA轉播單位緯來電視網打造「宇宙啦啦隊」登上現場系列活動亮相，受到當地球迷及媒體注目，寫下台灣史上首次紀錄，此次參與啦啦隊成員之一祖安娜，本身來自香港又是畢業於新聞系，面對當地媒體粵語採訪談笑自若，同時長相甜美受人喜愛，做了最好宣傳。

現年22歲的祖安娜，今年大學畢業後得知台灣進行「宇宙啦啦隊」徵選活動於是勇於報名參加，她了解台灣職棒啦啦隊火紅程度，想趁自己年輕去體驗一下，很開心能過一路通過選拔，來到最後決選階段。

緯來電視網「宇宙啦啦隊」在NBA熱身賽系列賽活動亮相。記者王樹衡／澳門攝影
緯來電視網「宇宙啦啦隊」在NBA熱身賽系列賽活動亮相。記者王樹衡／澳門攝影

她知道同樣來自香港的中信兄弟知名啦啦隊隊員洗迪琦，透過這位前輩讓她台灣對啦啦隊文化有所認知，加上本身就非常喜歡台灣人親切有人情味，選拔期間已住在台灣一個月，自己給台灣的評價是「99」分。

最後提及台灣最喜歡的食物，祖安娜馬上就回答「地瓜球」，她說香港雖也有地瓜球，但跟台灣相比，台灣更為道地而且便宜，成為她最喜愛的一味。

祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)
祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)

祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)
祖安娜。宇宙啦啦隊IG(緯來電視網提供)

相關新聞

WNBA／王牌橫掃水星4年3度封后 威爾森獲FMVP創聯盟新紀錄

WNBA總冠軍賽第4戰今天登場，系列賽取得3：0聽牌的拉斯維加斯王牌隊，在當家球星威爾森（A'ja Wilson）攻下3...

NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

今（11日）勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受《95.7 The Game》訪問時明確表示，儘管柯瑞（Stephen Curry）已經37歲，但仍維持極高競爭力，因此不會輕易

NBA／布克與成龍、貝克漢相見歡 還和「中文布克」夢幻合影

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）隨隊前往澳門，參加NBA海外熱身賽，他也與中國網紅「中文布克」合影。 中文布克因模仿布克髮型和打球方式在抖音上爆紅，更獲得布克本人認證，特別發文詢問

NBA／「四分衛指揮全場」希爾德誇格林：史上最偉大防守者

勇士射手希爾德（Buddy Hield）近日接受《NBC Sports》記者柏克（Kerith Burke）主持的《Dubs Talk》專訪時，對老將格林（Draymond Green）讚譽有加，直言

NBA／全明星周末新賽事？ 唐西奇看好溫班亞瑪、厄文奪「單挑之王」

近年來，NBA全明星周末因星度不足、商業廣告過多及球員態度而飽受批評，上賽季推出的全新「四隊制」賽制更被許多球迷與分析師批評為「史上最糟的一屆」。 對此，根據美國稍早報導，NBA確實正在考慮在新

NBA／轉披綠衫首戰就遭逆轉 西蒙斯：一開始有點緊張

塞爾蒂克隊今天在熱身賽第二場比賽作客暴龍隊主場，在最多領先到對手27分的情況下，卻在比賽最後1.9秒遭到暴龍莫波（Jon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。