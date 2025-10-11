快訊

NBA／哈波熱身賽首秀連線溫班亞瑪 馬刺險勝爵士拉出3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺隊溫班亞瑪(左)、榜眼哈波(右)。 美聯社
馬刺隊溫班亞瑪(左)、榜眼哈波(右)。 美聯社

馬刺隊選秀榜眼哈波（Dylan Harper）在因為左手拇指韌帶撕裂傷勢缺席了球隊前兩場季前熱身賽後，今天總算歸隊並與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攜手出擊，雖然他帳面上僅有9分、3助攻遠不如爵士隊新秀貝利（Ace Bailey）的20分、7籃板，不過卻有效降低了溫班亞瑪前兩場偏多的失誤，最終馬刺也以134：130在延長賽險勝爵士。

馬刺今年選秀會以榜眼籤補進名將之後哈波，讓他與溫班亞瑪、卡瑟爾（Stephon Castle）的年輕三箭頭組合備受關注，不過在熱身賽前兩場比賽哈波、卡瑟爾以及福克斯（De'Aaron Fox）都缺陣的情況下，溫班亞瑪也一肩扛起攻守重任，雖然球隊最終都取勝，但兩場比賽個人卻合計發生11次失誤。

今天在哈波歸隊後，溫班亞瑪到場上效率也明顯提升，他僅出賽16分鐘出手10次命中6球拿下22分，另外有7籃板、3助攻演出，且全場僅發生1次失誤，至於哈波雖然替補上陣18分鐘僅攻下9分，但他在場上時馬刺的進攻明顯比前兩場來得更加流暢，還有一次與溫班亞瑪合作完成空中接力暴扣的美技。

除了兩名潛力新星外，馬刺瓊斯-賈西亞（David Jones-Garcia）今天也從替補出發挹注20分，且其中8分還是集中在延長賽拿下，幫助馬刺最終以4分差距險勝，收下熱身賽3連勝。

馬刺 Victor Wembanyama

