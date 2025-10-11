NBA／全明星周末新賽事？ 唐西奇看好溫班亞瑪、厄文奪「單挑之王」
近年來，NBA全明星周末因星度不足、商業廣告過多及球員態度而飽受批評，上賽季推出的全新「四隊制」賽制更被許多球迷與分析師批評為「史上最糟的一屆」。
對此，根據美國稍早報導，NBA確實正在考慮在新賽季全明星周末新增「1對1錦標賽」項目，冠軍獎金高達100萬美元。
至於聯盟中誰是最強的「1對1之王」，洛杉磯湖人超級球星唐西奇（Luka Doncic）近期在節目《Hot Ones》中親自給出了他的答案。
唐西奇笑著說，「我覺得溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一定會在那裡，因為在1對1裡，你根本沒辦法在他面前得分。」
「第2個人，我大概會選厄文（Kyrie Irving）吧。他的單打動作實在太誇張了。」唐西奇補充道。
事實上，這項提案的靈感部分來自女子籃球「Unrivaled League」聯賽的成功經驗。該聯盟曾舉辦過1對1錦標賽，最終由柯利爾（Napheesa Collier）奪冠並抱回20萬美元獎金。
