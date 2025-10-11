快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

NBA／躋身MVP候選人！甜瓜、T-Mac盛讚莫布里

聯合新聞網／ 綜合報導
「甜瓜」安東尼、「T-Mac」麥格瑞迪皆看好莫布里能躋身MVP討論。 路透社
「甜瓜」安東尼、「T-Mac」麥格瑞迪皆看好莫布里能躋身MVP討論。 路透社

75大巨星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady），在節目《7PM in Brooklyn》的最新一集中，皆看好騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）能夠在本季躋身MVP討論行列。

兩人盛讚莫布里的身材條件、技術能力以及攻防兩端的影響力，認為他已準備好邁向下一個層級。麥格瑞迪在《Peacock》節目中說道，「我認為他可以成為MVP候選人，因為我相信騎士將會在東區名列前茅。他會在進攻端再進一步提升，結合他出色的防守能力，這讓他具備MVP的潛力。

「他這季增重了，從影片中我們可以看到，我希望他能對防守端施加更多壓力。他身材高、臂展長、出手點高，當他走出外線並穩定命中三分時，真的相當可怕。」麥格瑞迪補充道。

此外，作為一名潛力無限的年輕長人，安東尼也看好莫布里的未來發展，「MVP必須是耀眼、顯而易見的存在。但我真的相信莫布里有機會成為MVP候選人。以這支球隊的實力來看，只要他再往上提升，並如我們預期般成長，他就是MVP的有力人選。」

數據方面，莫布里擁有成為頂級球員的所有條件，身高6呎11吋、體重215磅的他，是現代大前鋒的理想身材，且已證明自己是攻防俱佳的球員。

上個賽季，莫布里出賽71場，上場30.5分鐘，繳出18.5分、9.3籃板、3.2助攻、0.9抄截、1.6火鍋的數據，獲選年度最佳防守球員，幫助騎士以64勝18敗拿下東區最佳戰績。

Carmelo Anthony 甜瓜 騎士 T-Mac McGrady

相關新聞

WNBA／王牌橫掃水星4年3度封后 威爾森獲FMVP創聯盟新紀錄

WNBA總冠軍賽第4戰今天登場，系列賽取得3：0聽牌的拉斯維加斯王牌隊，在當家球星威爾森（A'ja Wilson）攻下3...

NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

今（11日）勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受《95.7 The Game》訪問時明確表示，儘管柯瑞（Stephen Curry）已經37歲，但仍維持極高競爭力，因此不會輕易

NBA／布克與成龍、貝克漢相見歡 還和「中文布克」夢幻合影

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）隨隊前往澳門，參加NBA海外熱身賽，他也與中國網紅「中文布克」合影。 中文布克因模仿布克髮型和打球方式在抖音上爆紅，更獲得布克本人認證，特別發文詢問

NBA／轉披綠衫首戰就遭逆轉 西蒙斯：一開始有點緊張

塞爾蒂克隊今天在熱身賽第二場比賽作客暴龍隊主場，在最多領先到對手27分的情況下，卻在比賽最後1.9秒遭到暴龍莫波（Jon...

NBA／「宇宙啦啦隊」香港新聞系超甜美女祖安娜勇於追夢 竟最愛台灣這一味

NBA海外熱身賽於今年在澳門舉行，迎來太陽與籃網對決，由NBA轉播單位緯來電視網打造「宇宙啦啦隊」登上現場系列活動亮相，受到當地球迷及媒體注目，寫下台灣史上首次紀錄，此次參與啦啦隊成員之一祖安娜，本身

NBA／哈波熱身賽首秀連線溫班亞瑪 馬刺險勝爵士拉出3連勝

馬刺隊選秀榜眼哈波（Dylan Harper）在因為左手拇指韌帶撕裂傷勢缺席了球隊前兩場季前熱身賽後，今天總算歸隊並與溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。