NBA／躋身MVP候選人！甜瓜、T-Mac盛讚莫布里

75大巨星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady），在節目《7PM in Brooklyn》的最新一集中，皆看好騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）能夠在本季躋身MVP討論行列。

兩人盛讚莫布里的身材條件、技術能力以及攻防兩端的影響力，認為他已準備好邁向下一個層級。麥格瑞迪在《Peacock》節目中說道，「我認為他可以成為MVP候選人，因為我相信騎士將會在東區名列前茅。他會在進攻端再進一步提升，結合他出色的防守能力，這讓他具備MVP的潛力。

「他這季增重了，從影片中我們可以看到，我希望他能對防守端施加更多壓力。他身材高、臂展長、出手點高，當他走出外線並穩定命中三分時，真的相當可怕。」麥格瑞迪補充道。

此外，作為一名潛力無限的年輕長人，安東尼也看好莫布里的未來發展，「MVP必須是耀眼、顯而易見的存在。但我真的相信莫布里有機會成為MVP候選人。以這支球隊的實力來看，只要他再往上提升，並如我們預期般成長，他就是MVP的有力人選。」

數據方面，莫布里擁有成為頂級球員的所有條件，身高6呎11吋、體重215磅的他，是現代大前鋒的理想身材，且已證明自己是攻防俱佳的球員。

上個賽季，莫布里出賽71場，上場30.5分鐘，繳出18.5分、9.3籃板、3.2助攻、0.9抄截、1.6火鍋的數據，獲選年度最佳防守球員，幫助騎士以64勝18敗拿下東區最佳戰績。